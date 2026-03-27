Мільйони доларів: поразка від Швеції позбавила Україну рекордних призових від ФІФА

Фіаско у півфінальному поєдинку раунду плейоф у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Швеції позбавило УАФ та збірну України шансів на призові, які складають мільйони доларів.

Команди, які зіграють у фінальній частині ЧС-2026, отримають 727 мільйонів доларів призових від ФІФА. Зазначимо, що порівняно з чемпіонатом світу-2022 міжнародна федерація футболу збільшила виплати вдвічі.

Кожна збірна, яка вийшла до фінальної стадії турніру, гарантовано отримує 10,5 мільйона. З них 9 мільйонів складають призові, а 1,5 мільйона – покриття витрат на підготовку до чемпіонату світу. Ще 655 мільйонів доларів розподіляються залежно від результатів, які команди продемонструють за підсумками турніру.

Збірні, які посядуть з 33-го по 48-ме місце, отримають по 9 мільйонів доларів. 17–32 місця оцінюються в 11 мільйонів доларів. 9–16 місця – 15 мільйонів. 5–8 місця – 19 мільйонів доларів.

Команда, яка фінішує четвертою, отримає 27 мільйонів. Бронзовий призер – 29 мільйонів доларів. Віцечемпіон – 33 мільйони, чемпіон – 50 мільйонів доларів.

Тобто, якби збірна України змогла пройти раунд плейоф і вийти до фінальної частини чемпіонату світу, то гарантовано отримала б щонайменше 9 мільйонів доларів призових.

