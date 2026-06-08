Прев'ю ЧС-2026. Група I. Дебют Голанда, останній танок Мане, злий Мбаппе

"Чемпіон" анонсує групу смерті.

Зіткнення зірок першої величини гарантовано, ризик невиходу когось сильного у плейоф дуже великий – і навіть одному з головним фаворитів турніру гарантовані проблеми із самого початку. На чемпіонатах світу з 16 учасниками це було нормою, на чемпіонатах із тридцятьма двома – частим явищем, але на роздутому до 48 команд мундіалі така група лише одна.

І це група, до якої ми дійшли лише зараз. Не потрібно довго пояснювати, чим сильні Норвегія та Франція – два найталановитіші гравці цілого покоління прикрашають саме їхні атаки. Козирі Сенегалу трохи менш помітні, але саме трохи – і взагалі, за цю команду найкраще говорять регалії останнього часу. Ірак – безумовно, андердог, темна конячка та інші евфемізми слова "найслабший", але за таких розкладів вирішальним може стати кожен м'яч.

Не смію довше затягувати представлення колективів.

Збірна Франції

Хто такі?

Напевно, найстабільніша команда світу. Якщо Аргентина має топ рівень близько п'яти років, то французи – повноцінне десятиліття.

Титулів обмаль, але Євро-2016, ЧС-2018, ЧС-2022 "ле бле" доводила до фіналів. Лігу Націй, навіть переможну, на тлі такого навіть незручно рахувати. Поки інші команди звалюються в екзистенційну кризу, то одна, то інша, французи тримають супер-топ-рівень – і потрібне диво, щоб з ними впоратися.

Хто тренер?

Головний старожил світового футболу збірних. Якщо не брати до уваги андоррця Кольдо, який все-таки працює з аматорами, тренер жодної збірної не працює на своєму місці довше. І та робота, яку зробив Дідьє Дешам – досягнення не менше, ніж перемога на чемпіонаті світу.

Коли він 2012-го очолив "ле бле", це була руїна. Гравці сварилися, конфліктували, ділили спадщину – а результати ставали дедалі нижчими. Дешам зробив перебування у збірній Франції найвищою цінністю: показовим є приклад, коли Грізманна за загул у молодіжці відсторонили на рік від усіх збірних, у тому числі й головної. Він уже блищав в Іспанії, але чекав виклику – і всі дрібні чвари якось стихли.

Дешама складно назвати видатним тактиком, хоча його похід до фіналу ЛЧ із Монако був винятковим. Ставить він розкриття талантів, яких у Франції завжди багато. Саме у нього найкращі матчі в житті провів Поль Погба, саме у нього бомбардирський рекорд Анрі побив Олів'є Жіру... І, звісно, він не зміг залишити без уваги становлення нової суперзірки.

Хто головні зірки?

З величезною ймовірністю прямо на чемпіонаті світу найкращим бомбардиром в історії "ле бле" стане Кіліан Мбаппе. Йому до рекорду Жіру залишився один гол – а Кіліану всього 27 років, страшно уявити, до яких цифр він добереться. Ще він може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу: до рекорду Клозе залишилося лише чотири м'ячі. Зрозуміло, він найкращий бомбардир в історії ПСЖ, а в Реалі став найкращим бомбардиром Ла Ліги в обидва сезони, які провів на Бернабеу.

Все це – зокрема, які не скасовують головного: великі перемоги вже давно обминають Мбаппе.

Останні три сезони він провів у Реалі та ПСЖ. Лігу чемпіонів у цей час вигравали лише Реал та ПСЖ – і жодного разу Кіліан. Варто йому піти, як ПСЖ став командою зовсім іншого рівня, тоді як з ним вилітав від першого сильного суперника. А Реал із ним звалився вниз і два роки сидить без титулів, хоча ще 2024-го здавався ідеалом футбольної команди.

Мбаппе і сам ідеал бомбардира, але його доля як нічия інша показує, що футбол – не лише голи. Він дуже мало переміщається, погано працює на команду і все частіше виникає ситуація, коли він забиває гол, але через нього суперник забиває два. В Америку він приїжджає в найнижчцій точці розвитку кар'єри: його освистує навіть стадіон, у нього немає великих перемог, все погано.

А збірна Франції – не менший дрімтим, ніж Реал. Туди не потрапив гравець Реала Камавінга, туди не потрапив найкращий бомбардир чемпіонату Франції (!) Естебан Леполь , туди не потрапили Павал, Ленгле, Товен і ще безліч видатних гравців.

Чесно, говорити про переваги цієї Франції навіть дивно: це команда зірок. Хтось, як Дембеле та Олісі – зірки очевидні, хтось, як Канте, грає вже на периферії, але чудово грає саме за збірну. Якщо говорити про проблеми, то Конате, звісно, приїжджає до збірної після поганого сезону у Ліверпулі.

І при цьому – найкращий бомбардир команди 56 голів, другий найкращий 7. Сама статистика підкреслює, наскільки в реалізації все зводиться саме до однієї персони. І чи не затремтить Франція, якщо у грі проти умовних англійців Тухель зможе закрити Кіліана?

З іншого боку, у Дешама та Погба бігав, а вже півзахисника більш ледачого знайти просто неможливо. Це вирішальний турнір для Кіліана, його мотивація зашкалюватиме – і карти французи мають дуже сильні. Додам, що воротар Майк Меньян приїжджає до збірної після феноменального сезону за Міланом, і це може стати вирішальним козирем.

Як грають?

Люблять віддавати супернику м'яч та грати на просторі. Це, в принципі, теж наслідок присутності у складі Мбаппе: на Євро-2016 французи Дешама дуже пресингували.

Як увійшли на ЧС-2026?

Ми вже з вами знаємо. Французи без проблем виграли групу з Ісландією, Україною та Азербайджаном.

Прогноз "Чемпіона"

Команда з таким складом не може не зайти далеко, але у вирішальний момент проблеми мають дати себе знати. Бронзові нагороди.

Збірна Норвегії

Хто такі?

Не приховую: для мене це найбільш інтригуюча команда турніру та й футбольного світу в принципі.

Ми живемо в такому світі, такої реальності, що справжніх "темних конячок" у світі не може бути. Дивитись можна хоч чемпіонат Іраку, скаути все відстежують, найкращих гравців хантять у шкільному віці. Але якщо ми говоримо про перевірку рівнем, то 2026-го складно бути більшою загадкою, ніж ця Норвегія.

Почнемо з того, що "свердла" не грали у фінальних стадіях турнірів 26 років. Таку перерву не можна недооцінювати: велика насправді рідкість, коли подібна пауза переривається саме на ЧС. На мундіаль відібратися важче, вже Україна це знає найкраще – і, як правило, зоряні покоління та зухвалі новачки починають із континентальних турнірів. Та ж збірна Кабо-Верде тільки пише свою історію, але в деяких її гравців за плечима чотири Кубки Африки – за чотирьох участі в історії.

Плюс до цього розуміймо про таку річ, як масштаб особистості.

Кабо-Верде, Узбекистан, Гаїті – це, звичайно, незвичайно і різноманітно, але всі ми розуміємо, що такі команди мають зрозумілу і чітко окреслену стелю. У Норвегії стеля не проглядається.

Норвегія, якщо чесно, не дуже футбольна країна. При феноменальному культі зимових видів спорту, що є у п'ятимільйонній країні, левова частка її хлопчаків йде у лижі. І ковзани доводиться додавати, згадуючи про історичну медаль норвезьких хокеїстів на ЧС-2026.

У футбольних норвежців лише три участі на чемпіонатах світу. Утричі більше, ніж у нас, заперечить багато хто – але ж на це можна подивитися й інакше. Якщо збірна України в принципі почала брати участь у відборах, починаючи з ЧС-1998, то норвежці не пробували відібратися всього на три мундіалі – дуже давно. Відповідно, у них три успішні кваліфікації із двадцяти спроб – та й близькими до заповітних путівок дуже часто не були.

Бували у "свердлах" і п'яті місця з п'яти учасників у групі (у відборах на ЧС-1982, -1986), було третє з трьох (ЧС-1970). Дуже у багатьох поколіннях у них або зовсім не було помітних футболістів, або було 1-2 винятки: на кшталт Йона-Арне Ріїсе, який досі утримує рекорд збірної за матчами, але так жодного разу і не зіграв на жодному турнірі. Він, бідний, поїхав зовсім молодим на Євро-2000, але просто подивився його з лавки – а далі у статусі зірки з Ліверпуля/Роми/Фулгема програвав відбір за відбором.

При цьому на самих турнірах Норвегія змушувала з собою зважати. Досить сказати, що це одна з небагатьох збірних світу, яка має позитивний баланс зустрічей із Бразилією! На ЧС-1998 "свердла" обіграли чинного чемпіона світу і вийшли до плей-офф; три інші зустрічі, у контрольних матчах, теж не принесли селеса успіху.

Норвегія дев'яностих років стала командою-легендою. Вона не закохувала в себе грою, але була дуже чіпкою та ешелонованою. Класний авторський проєкт Егіля Рогера Ульсена, який побудував збірну по цеглинах, зробив її справжньою грозою авторитетів. На ЧС-1998 він привіз трьох форвардів Фло – їх помилково називають трьома братами, але насправді це було два рідні брати та один двоюрідний.

І якщо зараз до Америки приїхала команда зі зірками, то в дев'яності саме успіхи збірної ставали приводом для клубів підписувати таких крутих норвежців. Туре Андре Фло 1997-го перейшов до Челсі, де став зіркою; Ронні Йонсен доріс до Манчестер Юнайтед, багато простих хлопців із чемпіонату Норвегії отримали шанс у простіших клубах з топ ліг. Норвезький футбол перетворився на знак якості, щоб потім різко звалитися на чверть століття.

Що сталося? Ну, по-перше, у таких маленьких країнах все тримається на плечах конкретних людей. Зійшли конкретні зірки, Норвегія перестала виходити на фінальні стадії – і в якийсь момент виявилося, що в трясовині дна немає.

По-друге, успіхи Норвегії збігалися з успіхом Русенборга дев'яностих років – команда, яка щороку грала у групі Ліги чемпіонів, служила "тилом" збірної. Лідери, звичайно, приїжджали на ЧС з Челсі, МЮ та подібних до них, але найбільше представників у команді був саме з гегемону чемпіонату Норвегії, який мав регулярний досвід гри проти грандів. Джон Карью, звичайно, переходив у топову Валенсію після Євро-2000, але також після крутих сезонів у Русенборгу. Русенборг покотився вниз – покотилася збірна.

Тут цікавіше, що знадобилося, щоб у збірної виросло нове покоління, краще за колишнє. І тут відповідь у своєму питанні: покоління саме що виросло у колишнього.

Хто головні зірки?

Жодна інша команда на ЧС-2026 не є такою династійною, як ця Норвегія. Відразу три її гравці – діти учасників ЧС-1994. І це не якісь запасні, а зірки! Два найкращі бомбардири (з величезним відривом від третього місця), троє з нинішніх гравців входять до першої десятки за кількістю ігор за національну команду.

Всім відомий Ерлінг Голанд – син Альфа-Інге Голанда, в минулому досвідченого захисника Прем'єр-ліги та жертви Роя Кіна. Чи відмовився Ерлінг від переходу до МЮ саме через той інцидент? Навіть якщо ні, він один із небагатьох дітей дев'яностих, хто реально вболіває за Ман Сіті з дитинства – за цю команду грав його тато. Ерлінг навіть народився не в Нідерландах, а в Британії – щоправда, у Лідсі, де батько грав до Манчестера.

Александер Серлот, найдосвідченіший гравець збірної – не просто син Горана Серлота, а й повноцінний продовжувач справи: вони обидва бомбардири. У батька не пішло в топ лігах, його трансфер до менхенгладбаської Боруссії виявився невдалим, але для збірної він був важливий. Півзахисник Крістіан Торствердт із Сассуоло – син основного воротаря норвежців на ЧС-1994 Еріка Торстведта.

Не приховую, з таким бекграундом я і в Патріка Берга почав шукати зв'язок з легендою МЮ. Вони не родичі – але це не скасовує факту, що футбольний родовід Патріка, можливо, найпотужніший. Він давно грає за Буде-Глімт, його батько Ор'ян теж грав за цей самобутній клуб, хоча більше часу провів у Русенборзі – а в Ор'яна за Буде-Глімт грав не тільки батько, а й дядько! Їх звали Рунар та Гаральд.

У таких маленьких країнах, де футбол ще й не є головним спортом, футбол – за визначенням справа ентузіастів. Без них нічого не буде, але їхні зусилля можуть стати іскрою, яка запалить полум'я. Як раніше дії одного Фло ставали приводом стежити за іншими, так зараз гра одних зірок стає приводом для топ клубів шукати в Норвегії нових та нових.

Оскар Бобб виріс у Ман Сіті під чуйним керівництвом Голанда – і зараз будує самостійну кар'єру у Фулгемі. Йорген Странд Ларсен рік провів у Мілані (вже непогано!), не заграв – але перейшов у Гронінген, хоча раніше норвежці вкрай рідко були помічені у нідерландському селекційному векторі. Далі було багато голів за Сельту, Вулвз – і перехід у Крістал Пелас за 50 мільйонів євро.

Рюерсон у минулому сезоні став найкращим асистентом Бундесліги, він лідер Боруссії – але його навіть складно назвати лідером збірної, тому що є гравці ще зірковіші. Норвегія міцніє прямо на очах і з кожним місяцем, причому кінця цього не видно. Як наслідок, більшість суперників бореться зі "свердлами" не за результат, а за те, щоб уникнути розгрому – і цього, як правило, уникнути не можуть.

Звичайно ж, "діти" набагато сильніші за "батьків". Та збірна Норвегії була сильною, але обмеженою командою. Вона не вийшла з групи на ЧС-1994 із чотирма очками: з одного боку, прикро, але з іншого – це прямий наслідок, що вона забила у трьох матчах лише раз. Одного разу мінімально перемогла, один раз так само програла – і одного разу зіграла 0:0. Зараз вона яскравіша, різноманітніша, цікавіша – і в тому числі завдяки хлопцеві, який не є сином футболіста, але все одно під пильною увагою зі шкільних років.

Я злочинно довго не згадував про Мартіна Едегора. Він переживе: до нього і так була прикута велика увага, починаючи з 16 років. Тоді його підписав Реал, там він не заграв, поміняв купу клубів – і лише в Арсеналі знайшов спокій. Талановитий плеймейкер, один із найкращих у світі, став вірним постачальником снарядів для Голанда та Серлота.

Як вийшли на ЧС-2026?

Мій улюблений факт про норвежців: вони зіграли на трьох чемпіонатах світу, програли лише три матчі – і всі три програли італійцям. У давні тридцяті роки це був програш найсильнішій команді світу, 1994-го саме "скуадра адзурра" забила норвежцям той самий фатальний гол, ну а 1998-го вона в 1/8 зупинила переможців Бразилії.

Що ж, тепер, щоб цей факт не застарів за кілька днів, норвежцям доведеться виграти чемпіонат світу. Італійська магія, очевидно, не поширюється на відбори: адже саме норвежці насамперед і не пустили їх до Америки, двічі розгромивши. 3:0 в Осло, 4:1 у Мілані – навіть Ларсен, у якого не повірили на "Сан-Сіро", зміг помститися.

Якщо італійців вдалося розгромити в принаймні конкурентних матчах, то решта вийшли для норвежців не більше, ніж тренуванням із підвищеною відповідальністю. 11:1 (!!!) та 5:0 з Молдовою, 4:2 та 5:0 з Ізраїлем – норвежці зараз куражаться. Вони молоді (Серлот найдосвідченіший, але у нього всього 71 гра – у, наприклад, аргентинців аж шестеро гравців зіграло за збірну більше), у них повно сил – і, що, можливо, навіть важливіше, їм приємно усвідомлювати, як вони стають дедалі сильнішими.

У тому самому розгромі Молдови яскраво взяв участь один із резервістів, який забив чотири м'ячі. Його ім'я правильно писати як Осгор, але в оригіналі вона збігається з назвою царства скандинавських богів: "Aasgaard". Дуже символічно, на мій погляд: ця збірна Норвегії все більше нагадує сузір'я, де, звичайно, є один герой із можливостями за межею людських – але й інші дуже гарні.

Хто тренер?

А ось десь тут потрібно "не кидати" і хоча б на хвилинку зупинитися з дифірамбами. Усім зіркам Норвегії давно не 20 років – чому ж вони пропустили стільки турнірів до ЧС-2026? Ті ж чемпіонати Європи, на які вже важче не потрапити, аніж потрапити?

Норвегія довго була задвірками футбольної Європи – і, як на мене, вибір тренера це підкреслює все.

Столе Сольбаккен зробив собі ім'я міцним Копенгагеном, який він виводив до плейоф Ліги чемпіонів. Він багато грав за збірну, був частиною складу на ЧС-1998 та Євро-2000. Він людина з характером: 2001 року він закінчив кар'єру з такої поважної причини, як... смерть. Під час тренування Копенгагена, за який він ще грав, у Столе зупинилося серце – і після клінічної смерті він повісив бутси на цвях лише у 33 роки. Швидко знайшов себе у новій справі, через рік тренував норвезьку молодіжку – але ці та інші причини не скасовують сумнівів у відповідності до нинішньої посади.

Почнемо з того, що попередні спроби Сольбаккена заявити про себе у топ лігах закінчувалися катастрофою. Призначення після Копенгагена в Кельн – виліт з останнього місця, звільнення з ганьбою ; призначення до Вулвергемптона – виліт з Чемпіоншипу (!), звільнення з ганьбою.

Після цього, задля справедливості, були ще сім років із трьома чемпіонствами в Копенгагені. Данію в багатьох компонентах не вважають Скандинавією, але у футболі, мабуть, вона все-таки близька норвежцям, коли переміщення одного норвежця з Данії на південь/захід і назад несуть такий контраст.

І все ж таки: футбол Сольбаккена ґрунтується на суворій грі біля своїх воріт, простій грі, авторитеті тренера. Для Копенгагена цього вистачало, де завгодно ще до 2024 року – ні. Норвежці Сольбаккена ганебно, вибувши із гонки задовго до фінішу, програли місце на Євро шотландцям, у відборі на попередній ЧС програли туркам та нідерландцям – і загалом результатами зовсім не нагадували команду зірок.

Як грають?

Зараз норвежці – можливо, найбезпроблемніша збірна світу. Їхні результати нічим не гірші, ніж у тих же французів, але вони поки не розпещені (м'яко кажучи) успіхами – тому після десятого гола Молдові й біжать забивати одинадцятий.

Питання, що буде, коли ця збірна зіткнеться з кимось сильним. Якщо збірна Голанда, Серлота та Торстведта-старших із задоволенням грала проти бразильців, але могла здобути 0:3 від Марокко, то молодші розривають слабких... І поки що багатокрапка.

Норвежці тотально не перевірені великими матчами. Думаю, страждання з Боснією показали, що матчі із нинішньою збірною Італії до великих не відносяться – а до неї попередні конкурентні ігри були роки тому. Пощастило з відбірковою групою, якщо коротко – а ось із групою на ЧС дуже не пощастило. Тут немає часу на розкачку, тут два титуловані і сильні суперники з самого початку.

Голанд обмежує будь-яку свою команду. Так, це абсолютний феномен природи, анітрохи не менший, ніж Клебо чи Бьорндален – але якщо його вдається закрити, команду Голанда обіграти нескладно. Ман Сіті, з усіма трансферами на мільярд, і той не зміг розв'язати проблему – а тут команда, за всієї поваги, слабша, і з Сольбаккеном, а не Гвардіолою.

При цьому зараз Норвегія летить вперед, забиває, розриває, громить - і все це в прямолінійному футболі. Італію вдома розгромили із 38% володіння м'ячем, на виїзді – з 42%; решта, звичайно, змушують володіти м'ячем, але на ЧС це має значення хіба що в контексті гри з Іраком.

Отже, "свердла" гратимуть другим номером – і в контексті цього напружує ситуація з воротарями. Це, мабуть, єдина зона, де можна з упевненістю сказати: у дев'яності було краще! Той самий Торстведт зробив хорошу кар'єру в Англії, а зараз у Сольбаккена вибір між резервним воротарем Севільї, резервним воротарем Гамбурга та основним воротарем Вотфорда.

До речі, "бий-біжи" Сольбаккена сильно контрастує з комбінуючою командою світу, що дійшла до плейоф ЛЧ складом з 10 норвежцями в основі. Я про Буде-Глімт, з якого, звичайно, декого взяли, але який чисто за стилем слабо підходить для роботи "подаючих снаряди" Голанда. Чи не шкодують норвежці, що майже повністю проігнорували внутрішній феномен?

Орієнтовний склад

Прогноз "Чемпіона"

Не вірю у великий успіх у такому стилі: із фестивальним футболом, без найменшого досвіду. Ця команда навіть, елементарно, до циклу "матчі кожні три дні" не вдома не звикла. Не вийти з групи команда з такою ядерною атакою не може, але далі за 1/8 ці норвежці навряд чи зайдуть.

Збірна Сенегалу

Хто такі?

6 лютого 2022 року стало історичним днем для всього Сенегалу. Країна, яка другою в історії всієї Африки вийшла на чемпіонат світу і вже давно привчила всіх до присутності на мундіалях, тільки тоді нарешті скинула з себе кайдани безтрофейності, завоювавши перший серйозний турнір.

Це вже нагадувало пранк, який вийшов з-під контролю. Кубок Африки був у трофейних музеях як визнаних грандів – Нігерії, Камеруну, Єгипту – а й скромних колективів, типу Замбії, Ефіопії, Судану, Конго. І я не про те Конго, звідки Мбокані, а про скромне, маленьке Конго – хоч і ДР Конго, звичайно, теж вигравало... Загалом, КАН, який проводиться так часто, вигравали багато хто – але не "леви Теранги".

Навіть КАН 2002 року – року, коли Сенегал з відривом краще за всіх африканських збірних виступив на ЧС – "леви Теранги" закінчили на другому місці. Щоб перервати трофейну посуху, як і Норвегії, знадобилися конкретні герої.

Аліу Сіссе насамперед грав на легендарному ЧС, який приніс сенегальцям перемоги над Францією та Туреччиною. Він дуже багато років віддав збірній: спочатку як помічник Олена Жіреса, але потім довго і як тренер. Збірна при ньому набирала, ставала все сильнішою. До "золота" на Кубку-2021 було ще "срібло" у 2019-му – і після нього сенегальці ставали лише кращими.

Краще не лише за результатом. Сенегал останніх п'яти років тішить, вибачте за стереотипи, неафриканською грою. У ньому немає надій на осяяння місцевих зірок: ухил "львів Теранги" йде саме на командний футбол. Ця команда і на ЧС-2022 порадувала зрілою грою – а останній Кубок Африки дозволив не просто відвезти трофей додому, а й вважатися моральними переможцями.

Так, у "левів Теранги" відібрали у кабінетах перемогу – і що? Їм, по-перше, виявив підтримку весь цивілізований світ – аж до "чемпіона" Хакімі, який відхрестився від перемоги. Чемпіони 2026-го так само, як чемпіони 2022-го, нагороджені Національним орденом Лева – вищою державною нагородою, так само отримали великі премії та земельні наділи.

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Саме стиль гри дозволяє сказати, що дуже класна збірна переросла морально типовий для Кубків Африки цирк у проведенні – хоча, звичайно, добре, що за такої "умовної" перемоги у багатьох гравців цієї команди є і безумовна, чотирирічна давність.

Хто тренер?

Ось тільки Аліу Сіссе зі збірною вже не працює. Повторюся, Кубки Африки проходять дуже часто: між турнірами-2022 і -2026 був ще турнір 2024-го, після якого Сіссе не пробачили виліт в 1/8. Може здатися жорстким для творця історії, але те, як "леви Теранги" повелися далі, лише підкреслює, що це серйозна, з відривом найкраще на континенті збірна в плані менеджменту.

2022-й воістину став великим роком для футбольного Сенегалу: тоді був виграний не тільки Кубок, а й Чемпіонат африканських націй. Це змагання гравців, які виступають безпосередньо в Африці, його "леви Теранги" теж виграли вперше у своїй історії – і до цієї перемоги збірну привів Пап Тьяв.

Він теж був частиною легендарного успіху 2002-го, теж побудував непогану європейську кар'єру (Мец, Страсбур, Алавес) – але для збірної набагато важливіше, що він роками був поряд із Сіссе і зміг продовжити його справу. За межами збірних він на рівні вище за чемпіонат Сенегалу не тренував, але це федерацію не збентежило. Сіссе – який, до речі, пішов по низхідній, після "левів Теранги" прийняв найскромніші Лівію та Анголу – теж не мав жодних успіхів до рідної збірної, але зміг подарувати казку.

Тьяв продовжує і покращує справу Сіссе, як і Сіссе раніше продовжував і поліпшував справу Жиресса. Тим часом сама федерація часу не втрачає. Вона, наприклад, ще 2003-го підписала угоду з Мецем, згідно з якою французький клуб побудував у країні школу та тренувальний центр. Це дозволяє Мецу рано знаходити та підписувати таланти, а сенегальцям мати пряму дорогу до топ ліг.

Хто головні зірки?

До речі, про таланти. Система є системою, але навряд чи у збірної Сенегалу було б стільки титулів, якби не Мане. Дивне поєднання таланту та альтруїзму не лише призвело до перемог команди, які їх зачекалися, а й став для них кумиром.

У Ліверпуль Садіо перейшов у 2016-му році і відіграв чудовий сезон на рідному правому фланзі. Але через рік перейшов Мохаммед Салах – і Садіо, що вже підтвердив свій топ рівень навіть безпосередньо на Енфілді, перемістився на лівий фланг і грав там п'ять років.

Зараз навіть не скажеш, яка позиція для Садіо рідна, він настільки альтруїстичний. Може зіграти праворуч, може ліворуч, у Баварії грав центрфорварда – а ще важливіше, що може зіграти із позамежною самовіддачею, пресингуючи суперників на всіх ділянках поля.

З інших зірок, звичайно ж, треба відзначити лідера Крістал Пелас Ісмаїла Сарра, воротаря Челсі, коли той перемагав у ЛЧ Едуара Менді, колишнього захисника Наполі та Челсі Каліду Кулібалі. При цьому не можна не помітити: у "левів Теранги" в цілому дуже глибокий і сильний склад.

Ніклас Джексон – новий сенегалець в атаці Баварії, але його навіть складно назвати лідером: конкуренція в атаці таки найвища. Є і новий захисник у Челсі, Мамаду Сарр, і нові класні центрхави, той самий Папі Сарр (так, багато гравців з однаковим прізвищем, незручно). Дуже непоганий форвард Діа із Лаціо не поїхав на ЧС, бо програв конкуренцію.

Щоправда, дуже багато гравців цієї збірної на спаді – і я зараз не про вік. 34 роки Мане, Кулібалі та Менді – це просто дрібниця, зараз деякі у такому віці на пік виходять. Набагато більша проблема в тому, що представляють вони Аль-Наср, Аль-Хіляль та Аль-Ахлі.

Очевидно, гравців, які сповідують іслам, простіше переманити і втримати в Саудівській Аравії, ніж умовного Гендерсона. Але це не скасовує факту, що лідери "левів Теранги" – і не просто лідери, а національні ідоли, легенди – вже давно грають у турнірі низького рівня.

Як вийшли на ЧС-2026?

Після двох нічиїх – з Сенегалом вдома та з Суданом на виїзді – "леви Теранги" ризикували пропустити батьківщину Мбокані на ЧС та впасти у кваліфікацію. Але на полі Конго вдалося вирвати перемогу із переможним голом на 87-й хвилині.

Як грають?

4-3-3 з варіаціями 3-4-3. Набагато важливіше за всі подібні цифри, що сенегальці орють на полі: дуже багато переміщаються, дуже мало дозволяють супернику.

Прогноз "Чемпіона"

І все-таки їм дуже не пощастило із гуртом. Франція не просто команда супертоп-рівня, а ще й ідеї реваншу виношувати може, у Норвегії поки що виходить все. Безумовно, на цьому ЧС можна вийти у плейоф і з 3 очками, але такі матчі, як Франція – Сенегал та Норвегія – Сенегал можуть ще й розгром принести: майстрів в атаці вистачає.

Безумовно, розгром може бути в будь-який бік, але якщо Холанд і Мбаппе на піку кар'єри, то у сенегальців дуже багато на спаді. Поставимо на третє місце з раннім вильотом до 1/16.



Збірна Іраку

Хто такі?

Знаєте, буває, що знайомишся з новою командою на турнірі, сприймаєш її як хлопчика для биття – а потім розумієш, що вона не така слабка, як здається. Так от: у випадку з Іраком враження стало лише гіршим.

Велике покоління у цієї збірної не проглядається. Справи стали явно гіршими в порівнянні з початком нульових, коли команда, яка вистрілила на Олімпіаді, змогла незабаром здобути головну перемогу в історії: виграш Кубку Азії-2007. Проте зверніть увагу: навіть та команда не змогла відібратися ні на ЧС.

Як вийшли на ЧС-2026?

Бенефіціари розширення ЧС, що ще сказати. Тільки тепер стало можна спочатку програти у групі Південній Кореї та Палестині (!), потім, в іншій групі, фінішувати нижче за Саудівську Аравію – і все одно вийти на ЧС.

Виявилося достатньо обіграти у вирішальних матчах ОАЕ та Болівію, яка за межами свого високогір'я нічого не представляє. А фінал міжконтинентального плей-офф грали за межами високогір'я у Гваделупі.

Хто тренер?

Грем Арнольд – напрочуд знайоме як для тренера азійських збірних обличчя. Він раніше привозив на чемпіонат світу рідну Австралію, і вихід її із групи на ЧС-2022 – саме його рук справа. Ірак він очолив у 2024-му, і всі надії на турнірі пов'язані, в основному, з ним.

Хто найголовніша зірка?

Тут, на жаль, доводиться обмежитися одниною – проте персонаж виділявся з дитинства, самим ім'ям.

Зідан Ікбаль свого часу вважався одним із головних талантів академії МЮ. Відповідати рівню Рашфорда та Майну, не кажучи про Чарльтона та Гіггза, йому не вдалося, але одного разу він навіть вийшов у ЛЧ – на 89-й хвилині проти Янг Бойз.

Наразі він грає за Утрехт, тренер якого славиться роботою з молоддю. Талановитий півзахисник, який і ім'я отримав на честь Зінедіна Зідана. Щоправда, якщо Степанова Рон Янс розкрив як бомбардира, то Ікбаля у другій частині сезону відправив у дубль.

Як грають?

Арнольд ставить на закритий футбол, тим більше з такими суперниками. Навіть Андорру перед ЧС іракці обіграли лише 1:0 – зате зіграли 1:1 із самою Іспанією!

Прогноз "Чемпіона"

Проте. Товарняки товарняками, іспанців у них точно результат не хвилює – а в цій групі всі суперники з амбіціями, заслугами та, головне, топ-складами. Думаю, нову сенсацію Арнольд не зробить, і Ірак займе останнє місце у групі.