Тренер збірної Чехії оцінив справедливість поразки своєї команди у стартовому матчі на ЧС-2026

Наставник збірної Чехії Мірослав Коубек висловився про поєдинок першого туру на чемпіонаті світу проти Південної Кореї (1:2).

Його слова передає ESPN.

Досвідчений фахівець заявив, що задоволений виступом своєї команди. Він вважає, що це була конкурентна гра, проте розчарований результатом.

"Ми награли щонайменше на одне очко та боролися за нього до самого фінального свистка. У другому таймі в нас були чудові нагоди. Завершальні комбінації корейців перед штрафним майданчиком дуже важко переривати. Там багато проникаючих передач, вони чудово обирають позиції, на швидкості вриваються у вільні зони, і все це підкріплено високою технікою. Загалом нам вдавалося з цим справлятися, але у двох епізодах ми не встигли накрити суперника, і Південна Корея забила два голи. Кожна команда грала у свій футбол. У нас була хороша зброя та чудові відрізки матчу, а в Південної Кореї виникали серйозні проблеми з нашою грою на "другому поверсі". Але з точки зору суто футбольної майстерності вони були просто кращими", – сказав тренер.

Зазначимо, що Мірослав Коубек в цьому матчі встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу. Він став найстаршим тренером-дебютантом в історії Мундіалів.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи A збірна Мексики перемогла ПАР з рахунком 2:0. У наступному турі чехи зіграють проти Південної Африки – 18 червня о 19:00 за київським часом.