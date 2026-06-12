Воротар збірної ПАР: Не дали Мексиці нічого зробити наприкінці гри

Голкіпер збірної Південної Африки Ронвен Вільямс поділився враженнями від матчу-відкриття чемпіонату світу 2026 року проти Мексики.

Слова воротаря наводить пресслужба ФІФА.

"Якщо ти припускаєшся помилок, тебе за це покарають. На такому рівні це обернеться для тебе болючими наслідками. Гадаю, найголовніше те, що тепер ми розуміємо, з чим маємо справу, адже до цього не звикли.

Ми дуже давно не брали участі у чемпіонаті світу. Ми поступалися в рахунку, але продовжували боротися. Ми не дали їм нічого зробити наприкінці гри. У нас також було кілька непоганих моментів. Ми будемо продовжувати боротися, будемо йти далі як команда і станемо кращими", – заявив Вільямс.