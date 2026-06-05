Прев'ю ЧС-2026. Група F. "Вічні претенденти" Нідерланди, прогресуюча Японія та Швеція, що застрибнула в останній вагон

"Чемпіон" продовжує серію прев'ю напередодні старту чемпіонату світу 2026 року й на черзі група F, де зустрінуться Нідерланди, Швеція, Туніс та Японія.

Квартет має два яскраво виражених фаворитів й не менш очевидних аутсайдерів, які боротимуться за 1/16 фіналу через третє місце.

Збірна Нідерландів

Хто такі?

"Помаранчеві" є грізною силою як на європейському, так і на світовому рівні, постійно постаючи як тіньовий претендент на фінал.

Тим не менш, в активі нідерландців лише одна перемога на великому турнірі – тріумф на Євро-1988, але одразу чотири "бронзи" континентального рівня. До того ж Нідерланди тричі грали у фіналі чемпіонатів світу, які тричі програвали: у 1974, 1978 та у 2010 році.

Як вийшли на ЧС-2026?

Підопічні Рональда Кумана дуже впевнено пройшли кваліфікаційний етап, вигравши групу з Польщею, Фінляндією, Мальтою та Литвою: 20 очок, нуль поразок і різниця м'ячів 27:4.

Для Нідерландів це буде вже 12 мундіаль в історії, але про серію ще казати зарано – у 2018 році команда сенсаційно пролетіла повз ЧС у Росії.

Як грають?

Збірна Нідерландів притримується своєї історичної ідентичності, намагаючись грати у "тотальний футбол" із активним застосуванням флангів.

Яскравою чеснотою також можна назвати вдалий баланс між досвідом та свіжістю – в команді немає відвертив "дідуганів", які витягують команду.

Головні зірки команди

Прямо зараз обличчям збірної Нідерландів можна назвати Вірджила Ван Дейка та Френкі Де Йонга – кремезний захисник цементує оборону, а хавбек Барселони диригує атаками.

Втім, також не варто забувати й про Доніелла Малена, який чудово проявив себе в оренді у Ромі та Тіджані Рейндерса – за рік у Манчестер Сіті 27-річний гравець став важливою фігурою в системі "містян".

Хто тренер?

Рональд Куман є визначною постаттю не тільки для нідерландського, а й усього європейського футболу – шість яскравих років у Барселоні як футболіст, КЄЧ з ПСВ та багаторазовий чемпіон Ередівізі вже як тренер.

Вперше фахівець очолював "помаранчевих" в період з 2018 по 2020 рік. Тоді команда успішно кваліфікувалась на Євро-2020, але сенсаційно вилетіла з 1/8 фіналу від Чехії, а після програного фіналу Ліги націй Кумана запросила Барселона. В Каталонії у наставника не вдалось затриматись, звідки його звільнили через рік, а у 2023-му Кумана знову запросили до збірної Нідерландів.

Орієнтовний склад

На мундіалі у США, Канаді та Мексиці Куман не зможе розраховувати одразу на двох важливих виконавців: Хаві Сімонс порвав "хрести", а Матейс Де Лігт відновлюється після операції на спині.

Прогноз Чемпіона

Виграють групу, виліт в 1/4 фіналу.

Збірна Швеції

Хто такі?

Ще один міцний горішок серед представників Європи, але не такий іменитий, як Нідерланди. Часи, коли "жовто-сині" всерйоз претендували на великі перемоги, давно минув, проте вони досі залишаються неприємним суперником для будь-якої топової команди.

Останнім серйозним успіхом шведів була "бронза" чемпіонату світу 1994 року і третє місце Євро-1992. Загалом це вже 13 мундіаль для Швеції і востаннє вони не могли подолати груповий етап у 1990 році.

Як вийшли на ЧС-2026?

Сенсаційно та прикро для нас. Шведи повністю провалили відбірковий етап, посівши останнє місце у групі зі Словенією, Косово та Швейцарією.

Втім, через добрі виступи у Лізі націй команда отримала право поборотись за місце на ЧС через плейоф, де підопічні Поттера здолали Україну (1:3) та Польщу (3:2).

Як грають?

Збірна Швеції традиційно славиться високим рівнем силової боротьби, якісною грою на стандартах та без м'яча, а з приходом Грема Поттера додалась ще й дисципліна в обороні.

Окрім того, екстренер Челсі додав до тактичного арсеналу "жовто-синіх" високий пресинг, який відіграє важливу роль в атакувальній грі шведів.

Головні зірки команди

Раніше при згадуванні збірної Швеції одразу згадувались Златан Ібрагімович та Андреас Ісакссон – тепер це Александер Ісак та Віктор Дьокереш.

Обидва футболісти влітку минулого року змінили клубну прописку й від обох очікували неймовірного сезону. Якщо Віктор відіграв на рівні трохи нижче, за очікуваний, але під завершення кампанії роззабивався, то Ісак провів відверто бляклий рік в Ліверпулі. Втім, у товариському матчі з Норвегією форвард продемонстрував, що проблема була не тільки в ньому у стані "червоних", забивши неймовірний гол.

Хто тренер?

Грем Поттер очолив команду у жовтні 2025 року після відвертого провалу Томассона у відбірковому циклі й зміг створити диво – вивести Швецію на чемпіонат світу, завдяки чому отримав солідний бонус – 735 тисяч доларів.

Загалом кар'єра фахівця розвивалась поступово і дуже символічно, що розпочалась вона саме у Швеції – Поттер сім років очолював Естерсунд, після чого перебрався в Англію до Свонсі.

Найбільше визнання наставник заробив своєю роботою з Брайтоном, але наступний перехід у Челсі видався невдалим – пів року роботи й звільнення.

У січні 2025 року Поттер підписав контракт із Вест Гемом, але і там кар'єра не вийшла – пів року і звільнення на початку нової кампанії, після чого й послідувала пропозиція від Швеції.

Орієнтовний склад

До США та Мексики поїхав не найсильніший склад – Деян Кулушевські та Еміль Хольм отримали травми, через що не зможуть допомогти команді на світовій першості.

Прогноз Чемпіона

Третє місце, невихід з групи.

Збірна Японії

Хто такі?

Один з топових представників Азійської футбольної конфедерації, який неодноразово вигравав "золото" регіонального рівня і з кінця минулого століття став постійним учасником чемпіонатів світу.

На рахунку "самураїв" чотири перемоги в Кубку Азії, остання з яких датована 2011 роком, а у 2019-му японці здобули срібні нагороди.

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Японії стала першою командою, яка кваліфікувалась на мундіаль, вигравши свою відбіркову групу.

За десять матчів підопічні Хадзіме Моріясу зазнали лише однієї поразки та з сімома перемогами спокійно обійшли Австралію, Саудівську Аравію, Індонезію та Китай з Бахрейном.

Як грають?

Японці намагаються грати у швидкий комбінаційний футбол із високим пресингом та постійними переміщеннями між лініями. Варто також зазначити якісно новий рівень індивідуальної майстерності гравців, значна кількість яких виступає у європейських чемпіонатах.

Головні зірки команди

На жаль для вболівальників "самураїв", на чемпіонат світу не поїхали головні зірки команди Каору Мітома і Такумі Мінаміно – представник Брайтона нещодавно зазнав травми підколінного сухожилля, а хавбек Монако у грудні порвав "хрести".

Втім, і зараз у складі Японії можна виділити явних лідерів – досвідчений Такехіро Томіясу, який влітку минулого року змінив Арсенал на Аякс та Юто Нагамото – 39-річний фланговий захисник ФК Токіо, для якого цей ЧС буде вже п'ятим.

Хто тренер?

57-річний Хадзіме Моріясу очолює команду з 2018 року й саме під його керівництвом Японія суттєво додала в якості та класі – на мундіалі 2022 року "самураї" сенсаційно переграли Німеччину та Іспанію на груповому етапі, залишивши турнір в 1/8 фіналу – тоді колектив поступився Хорватії у серії пенальті.

До цього фахівець також працював виключно на Батьківщині – Моріясу очолював Санферечче, Японію U-23 та був асистентом в Альбірексі.

Орієнтовний склад

Немає впевненості у тому, як Моріясу вирішуватиме проблему травмованих Мітоми та Мінаміно, але потенційно ці позиції мають закрити найбільш досвідчені виконавці.

Прогноз Чемпіона

Друге місце, виліт з 1/16 фіналу.

Збірна Тунісу

Хто такі?

Відвертий андердог групи F, який є нечастим гостем на чемпіонатах світу та п'єдесталі пошани Кубку африканських націй.

Вперше "карфагенські орли" кваліфікувались на мундіаль у 1978 році й повернулись на світову першість після 20-річної перерви. Втім, попередні два турніри не минули без Тунісу, хоча обидва рази команда посідала третє місце і їхала додому.

Що стосується регіонального рівня, то єдину перемогу тунісці здобули у 2004 році, а до цього було два "срібла" та "бронза".

Як вийшли на ЧС-2026?

Підопічні Сабрі Лямуши гіпервпевнено пройшли відбірковий турнір, не тільки не зазнавши жодної поразки у десяти матчах, а й завершивши турнір без пропущених м'ячів.

Зауважимо, що і група "орлів" була відверто прохідна: Намібія, Ліберія, Малаві та Сан-Томе і Прінсіпі.

Як грають?

Збірна Тунісу грає у простий та прагматичний футбол, багато уваги приділяючи щільній обороні та стандартним положенням на обох половинах поля.

Представник Африканської конфедерації футболу полюбляє свідомо віддати м'яч супернику, розраховуючи на швидкі контратаки.

Головні зірки команди

На чемпіонат світу не поїхав захисник донецького Шахтаря Алаа Грам, тому для українського вболівальника виокремимо вінгера Юссефа Мсактні – рекордсмена команди за кількістю зіграних матчів (104) й третього найкращого бомбардира в історії – 23 забиті м'ячі.

instagram.com/youssef_msekni/

Хто тренер?

Сабрі Лямуши – добре відомий європейському вболівальнику колишній футболіст збірної Франції, який свого часу пограв за Монако, Парму, Інтер та Марсель.

Тренерську кар'єру ексхавбек розпочав у збірній Кот-д'Івуару, після чого здобував досвід у катарському Аль-Джаїші, французькому Ренні та Ноттінгемі, але втриматись ніде не вдалось. Із січня 2026 року Лямуши працює зі збірної Тунісу, довівши справу попередника до логічного завершення.

Орієнтовний склад

Французький фахівець на мундіалі зможе розраховувати на всіх найсильніших виконавців – кваліфікація минулась без травм.

Прогноз Чемпіона

Четверте місце у групі.