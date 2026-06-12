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Хван Ін Пом став першим за 12 років гравцем Феєнорда, який забив на чемпіонаті світу

Олег Дідух — 12 червня 2026, 14:01
Хван Ін Пом став першим за 12 років гравцем Феєнорда, який забив на чемпіонаті світу
Хван Ін Пом
Getty Images

Опорний півзахисник збірної Південної Кореї Хван Ін Пом став першим за 12 років гравцем нідерландського Феєнорда, який забив гол на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Opta.

В ніч з 11 на 12 червня Хван Ін Пом на 67 хвилині забив у ворота збірної Чехії в матчі першого туру чемпіонату світу-2026. Окрім цього, хавбек оформив асист на О Хьон Кю на 80 хвилині та був визнаний найкращим гравцем матчу. Корейці перемогли з рахунком 2:1.

Попереднім гравцем Феєнорда, який забивав на чемпіонаті світу, був центральний захисник збірної Нідерландів Стефан де Врей, який у 2014 році відзначився у матчі групового етапу проти Іспанії (перемога 5:1).

Сумарно для Хван Ін Пома це був сьомий гол у 74 матчах за національну команду. 29-річний хавбек дебютував за збірну Південної Кореї у вересні 2018 року.

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