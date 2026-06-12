Хван Ін Пом став першим за 12 років гравцем Феєнорда, який забив на чемпіонаті світу

Опорний півзахисник збірної Південної Кореї Хван Ін Пом став першим за 12 років гравцем нідерландського Феєнорда, який забив гол на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Opta.

В ніч з 11 на 12 червня Хван Ін Пом на 67 хвилині забив у ворота збірної Чехії в матчі першого туру чемпіонату світу-2026. Окрім цього, хавбек оформив асист на О Хьон Кю на 80 хвилині та був визнаний найкращим гравцем матчу. Корейці перемогли з рахунком 2:1.

Попереднім гравцем Феєнорда, який забивав на чемпіонаті світу, був центральний захисник збірної Нідерландів Стефан де Врей, який у 2014 році відзначився у матчі групового етапу проти Іспанії (перемога 5:1).

Сумарно для Хван Ін Пома це був сьомий гол у 74 матчах за національну команду. 29-річний хавбек дебютував за збірну Південної Кореї у вересні 2018 року.