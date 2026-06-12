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Дембеле: Потрібно бути обережними з Мессі

Олег Дідух — 12 червня 2026, 12:42
Дембеле: Потрібно бути обережними з Мессі
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле вважає, що Ліонель Мессі може знову привести збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу.

Слова чинного володаря Золотого м'яча наводить Marca.

"Він може виграти будь-який трофей. Я вже бачив це, коли був у Барселоні. Його вік нічого не змінює. Він найкращий з усіх, кого я бачив. Найкращий футболіст в історії.

Він досі небезпечний. Йому вже 38 років, але його все одно важко зупинити. Майстерність залишається з ним. Нам потрібно бути обережними з ним, тому що він здатен знову перемогти", – заявив Дембеле.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року стартував напередодні перемогою Мексики над ПАР з рахунком 2:0. Збірна Аргентини є чинними чемпіонами світу.

Ліонель Мессі Усман Дембеле Чемпіонат світу-2026 з футболу

Усман Дембеле

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