Дембеле: Потрібно бути обережними з Мессі

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле вважає, що Ліонель Мессі може знову привести збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу.

Слова чинного володаря Золотого м'яча наводить Marca.

"Він може виграти будь-який трофей. Я вже бачив це, коли був у Барселоні. Його вік нічого не змінює. Він найкращий з усіх, кого я бачив. Найкращий футболіст в історії.

Він досі небезпечний. Йому вже 38 років, але його все одно важко зупинити. Майстерність залишається з ним. Нам потрібно бути обережними з ним, тому що він здатен знову перемогти", – заявив Дембеле.