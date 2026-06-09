Чемпіонат світу 2026: де і коли дивитися матчі в Україні

У четвер, 11 червня, розпочнеться довгоочікувана головна подія у світі футболу – чемпіонат світу 2026. Турнір триватиме до 19 липня. В ньому візьмуть участь 48 команд з усіх континентів.

Вперше в історії Мундіаль, який відбувається раз на 4 роки, проходитиме одразу в трьох країнах – Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Такий формат проведення відкриває нову сторінку в історії турніру, розширюючи його масштаб і роблячи подію ще більш глобальною.

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO. Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів "Спорт" або будь-якої підписки з лінійки "Megopack".

Переглянути ігри ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт», як мінімум на трьох каналах, серед яких: «MEGOGO Футбол Перший», «MEGOGO Футбол Другий», «MEGOGO Футбол Третій».

Разом із тим, частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього Мундіалю, включаючи матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за 3 місце і фінал.

Таким чином, українські вболівальники матимуть змогу стежити як за всіма матчами турніру через платформу MEGOGO, так і за ключовими зустрічами безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт".

Коментаторами на трансляціях MEGOGO будуть представники коментаторської команди медіасервісу.

Турнір традиційно розпочнеться з групового етапу, який відбудеться з 11 по 27 червня. Усі команди розділені на 12 груп по 4 учасники в кожній:

Група A: Мексика, Південна Африка, Південна Корея, Чехія

Мексика, Південна Африка, Південна Корея, Чехія Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія

Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія Група C: Бразилія, Гаїті, Марокко, Шотландія

Бразилія, Гаїті, Марокко, Шотландія Група D: Австралія, Парагвай, США, Туреччина

Австралія, Парагвай, США, Туреччина Група E: Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао, Німеччина

Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао, Німеччина Група F: Нідерланди, Туніс, Швеція, Японія

Нідерланди, Туніс, Швеція, Японія Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія

Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія Група H: Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай, Іспанія

Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай, Іспанія Група I: Ірак, Норвегія, Сенегал, Франція

Ірак, Норвегія, Сенегал, Франція Група J: Австрія, Алжир, Аргентина, Йорданія

Австрія, Алжир, Аргентина, Йорданія Група K: ДР Конго, Колумбія, Португалія, Узбекистан

ДР Конго, Колумбія, Португалія, Узбекистан Група L: Англія, Гана, Панама, Хорватія

Після групового раунду боротьбу за трофей продовжать перші та другі місця, а також вісім найкращих команд серед збірних, які фінішують на третіх рядках у своїх квартетах. Далі – стикові поєдинки на вибування за системою плейоф: 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали й фінал.