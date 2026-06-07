Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026

У четвер, 11 червня, розпочинається чемпіонат світу-2026 із футболу й букмекери вже визначились із фаворитами на здобуття трофею.

За оцінками GGBET, претендентом номер 1 є Іспанія. На тріумф "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 5,5.

У трійку головних фаворитів також входять збірні Франції та Англії. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

10 головних фаворитів ЧС-2026

1. Іспанія – 5,5

2. Франція – 6

3. Англія – 7,5

4. Бразилія – 9

5-6. Португалія – 10

5-6. Аргентина – 10

7. Німеччина – 14

8. Нідерланди – 21

9. Норвегія – 26

10. Бельгія – 34

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 12:10 7 червня та можуть змінюватися.

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