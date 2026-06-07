Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026
Прогноз букмекерів на ЧС-2026
Getty Images
У четвер, 11 червня, розпочинається чемпіонат світу-2026 із футболу й букмекери вже визначились із фаворитами на здобуття трофею.
За оцінками GGBET, претендентом номер 1 є Іспанія. На тріумф "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 5,5.
У трійку головних фаворитів також входять збірні Франції та Англії. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!
10 головних фаворитів ЧС-2026
- 1. Іспанія – 5,5
- 2. Франція – 6
- 3. Англія – 7,5
- 4. Бразилія – 9
- 5-6. Португалія – 10
- 5-6. Аргентина – 10
- 7. Німеччина – 14
- 8. Нідерланди – 21
- 9. Норвегія – 26
- 10. Бельгія – 34
Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.
Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 12:10 7 червня та можуть змінюватися.
Реклама 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.