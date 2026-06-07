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Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026

Денис Іваненко — 7 червня 2026, 12:21
Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026
Прогноз букмекерів на ЧС-2026
Getty Images

У четвер, 11 червня, розпочинається чемпіонат світу-2026 із футболу й букмекери вже визначились із фаворитами на здобуття трофею.

За оцінками GGBET, претендентом номер 1 є Іспанія. На тріумф "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 5,5. 

У трійку головних фаворитів також входять збірні Франції та Англії. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

10 головних фаворитів ЧС-2026

  • 1. Іспанія – 5,5
  • 2. Франція – 6
  • 3. Англія – 7,5
  • 4. Бразилія – 9
  • 5-6. Португалія – 10
  • 5-6. Аргентина – 10
  • 7. Німеччина – 14
  • 8. Нідерланди – 21
  • 9. Норвегія – 26
  • 10. Бельгія – 34

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 12:10 7 червня та можуть змінюватися.

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