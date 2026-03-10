УАФ оприлюднила записи розмов арбітрів ВАР щодо рішень у матчах Полісся та Шахтаря

Комітет арбітрів Української асоціації футболу опублікував відеозаписи перемовин суддів ВАР у поєдинку 19-го туру чемпіонату України Полісся проти Динамо (1:2 на користь киян) та матчу Олександрії проти Шахтаря.

У першому відео, що стосується скасованого голу гравця Полісся Ліндона Емерллаху у ворота Динамо, судді підтвердили порушення з боку капітана Руслана Бабенка через затримку Володимира Бражка двома руками, наголосивши, що гравець впав у той бік, куди його тягнули.

Другий епізод демонструє перевірку порушення правил центральним захисником Динамо Крістіаном Біловаром проти Емерллаху на предмет можливої червоної картки: відеоасистенти ідентифікували стрибок прямою ногою з шипами, проте звернули увагу, що контакт пройшов по дотичній.

Третій фрагмент містить діалоги арбітрів матчу Олександрія проти Шахтаря щодо двох епізодів із падінням Марлона Гомеса та Лассіни Траоре у штрафному майданчику.

Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс сам не погодився з рішеннями щодо скасованого голу Емерлаху та невилучення Біловара, проте вказав на спірні вердикти арбітрів і проти київської команди.

Раніше претензії до арбітражу цього поєдинку також висловили, Олександр Денисов, Геннадій Буткевич, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань, Володимир Загурський і навіть Олександр Усик.

Також про декілька суперечливих епізодів висловились колишні арбітри Олег Орєхов і Мирослав Ступар.