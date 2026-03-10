Стовідсоткова червона картка для нашого гравця: Суркіс – про суддівство в матчі Полісся – Динамо

Ігор Суркіс висловився про суддівські рішення в матчі 19 туру УПЛ, в якому Динамо здолало Полісся (2:1).

Його слова передає ТаТоТаке.

Президент київського клубу прокоментував низку епізодів, через які чимало питань було у представників "вовків". Він дав свою оцінку кожному з них і визнав, що арбітри дійсно помилялись, але не тільки на користь команди Руслана Ротаня.

Незарахований гол Емерллаху:

"Арбітр мав підстави зупинити гру через падіння Бражка після контакту з Бабенком. Однак, якщо він цього не зробив – гол Полісся мав бути зарахований".

Падіння Чоботенка у штрафному майданчику Динамо:

"Єдиноборство Пономаренка з Чоботенком виглядало звичайною боротьбою за позицію під час "стандарту" з обопільними шансами на успіх".

Падіння Волошина у штрафному Полісся:

"Ситуація, де, на мій погляд, не може бути дискусії. Чистий пенальті".

Гра рукою Коробова та пенальті у ворота Динамо:

"Дуже складний для трактування момент на розсуд арбітра. В мене не вистачає кваліфікації, щоб бути категоричним. Тому, я би сказав, п'ятдесят на п'ятдесят. Цікаво буде почути коментарі представників суддівського комітету та експертів".

Фол Біловара на Емерллаху в центрі поля:

"Стовідсоткова червона картка для нашого гравця. Не розумію, чому ВАР не підкликав головного суддю".

Фол проти Пономаренка у штрафному Полісся:

"Не думаю, що можна бити людей коліном в голову. Як мінімум жовта, а, можливо, й червона картка для гравця "Полісся".

Нагадаємо, що раніше претензії до суддівства висловили, Олександр Денисов, Геннадій Буткевич, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань і навіть Олександр Усик.

Також про декілька суперечливих епізодів висловились колишні арбітри Олег Орєхов і Мирослав Ступар.