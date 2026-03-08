Суперечливі рішення та перформанс Пономаренка: огляд центрального матчу 19 туру УПЛ Полісся – Динамо

У неділю, 8 березня, відбувся центральний матч 19 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Динамо переграло Полісся.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 та запам'яталася низкою суперечливих рішень суддівської бригади, на чому після поєдинку наголошував наставник "вовків" Руслан Ротань.

Зазначимо, що дублем у складі киян відзначився нападник Матвій Пономаренко.

Огляд матчу

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 8 березня

Полісся (Житомир) – Динамо (Київ) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Гуцуляк (пен), 1:1 – 45+2 Пономаренко, 1:2 – 60 Пономаренко

Полісся: Волинець – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко (к, Краснічі, 66), Андрієвський (Федор, 66), Емерллаху (Шепелєв, 83), Гуцуляк, Назаренко (Майсурадзе, 82) – Краснопір (Гайдучик, 66).

Динамо: Нещерет – Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв (к, Тимчик, 64) – Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73), Пiхальонок (Яцик, 82), Волошин, Редушко – Пономаренко (Герреро, 82).

Попередження: Пономаренко (45).

Перемога дозволила киянам скоротити відставання від Полісся до 1 бала.

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.

У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хеттриком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0).