Костюк: Не вистачило ані майстерності, ані сил, щоб забити м'яч

Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив нічию з черкаським ЛНЗ (0:0) у межах 27 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер назвав причини відсутністості вінгера Богдана Редушко та форварда Матвія Пономаренка, а також оцінив гру Герреро.

"У Богдана та Матвія – мікропошкодження. Герреро сьогодні був достатньо корисним для команди: добре відпрацьовував після втрати м'яча, перебудовувався, пресингував захисників. Але проти такої команди, як ЛНЗ, важко постійно застосовувати пресинг, тому що суперник за будь-якої нагоди грав довгими передачами. У таких умовах складно ефективно тиснути. Ті моменти, коли нам вдавалося пресингувати, ви бачили: у першому таймі створили кілька нагод, забили м'яч, хоча там ще потрібно розібратися, чи був офсайд. Саме після пресингу перехопили м'яч і швидко вийшли в атаку. У цих епізодах він був активним і корисним для команди. Коли ж суперник переходив на довгі передачі, зрозуміло, що за таких обставин він не міг брати участі. Головне завдання форварда — це голи та створення моментів біля воріт суперника", – сказав він.

Також тренер відповів на запитання про залежність Динамо від Матвія Пономаренка та пояснив відсутність голів у матчі з ЛНЗ.

"Звісно, моменти ми створювали. У Волошина було кілька хороших нагод, але не вистачило майстерності в завершенні. Я розумію, що це також певний елемент тактики — коли трава на полі не підстрижена, м'яч рухається повільніше, затримується. Це теж певна хитрість, яку використовує тренер ЛНЗ Пономарьов. Коли газон нижчий, м'яч рухається значно швидше та якісніше. Сьогодні ж м'яч трохи "застрягав", не вистачило ані майстерності, ані сил, щоб забити м'яч", – підсумував Костюк.

Свій наступний матч Динамо проведе в середу, 13 травня, коли в рамках 28-го туру прийматиме ковалівський Колос.

