Стало відомо, чому Пономаренко та Редушко пропустили матч проти ЛНЗ
Вінгер Динамо Київ Богдан Редушко та форвард Матвій Пономаренко не потрапили до заявки команди Ігоря Костюка на матч 27 туру Української Прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ (9 травня, 15:30) через травми.
Про це повідомляє УПЛ ТБ.
За їхньою інформацією, у Пономаренка мікропошкодження. Він повинен повернутися вже у наступному матчі команди – 13 травня в 28 турі УПЛ проти Колоса.
Що стосується Редушка, то у нього пошкодження задньої поверхні стегна, відновлення вінгера займе більше часу. Обидва гравці отримали травми у процесі підготовки до матчу проти ЛНЗ.
Нагадаємо, Пономаренко наразі лідирує у бомбардирській гонці УПЛ з 12 голами в активі. На 1 гол від нього відстає Пилип Будківський із луганської Зорі.