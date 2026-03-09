Український футбол помирає: Усик розкритикував суддівство в матчі Полісся – Динамо

Український боксер Олександр Усик висловився про суддівство в центральному матчі 19 туру УПЛ Полісся – Динамо (1:2).

Чемпіон світу з боксу опублікував допис у своєму Instagram.

Усик підтримав президента Полісся Геннадія Буткевича, який виступив із заявою щодо суддівства в матчі з Динамо. На думку боксера, неякісний арбітраж негативно впливає на весь український футбол.

"Усім доброго ранку. Хочу підтримати президента "Полісся", Геннадія Буткевича, та всю команду. Зграя, вчора ви були неймовірні. Ви – завжди неймовірні. Хочу сказати, що український футбол, з таким суддівством, помре. Він вже помирає. Вбивають команди, які зростають та вкладають величезні кошти в український футбол. Арбітри, ви...дуже погано судите. Таким чином ви вбиваєте футбол. До Динамо у мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримував і буду підтримувати. Зробіть щось з тим, щоб український футбол далі зростав, а не вмирав", – сказав Усик.

Раніше суддівство в матчі з Динамо розкритикували віцепрезидент "вовків" Олександр Хацкевич та головний тренер житомирян Руслан Ротань.

Нагадаємо, що найбільше питань у вболівальників викликав епізод з незарахованим голом Емерллаху та грубою грою Біловара, яка заслуговувала на покарання.

Зазначимо, що Усик має чинний контракт з Поліссям та грав за "вовків" у товариському матчі на зборах в Іспанії.