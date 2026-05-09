ЛНЗ та Динамо назвали склади на матч 27 туру УПЛ

Головні тренери ЛНЗ та Динамо визначилися зі стартовими складами на центральний матч 27-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 9 травня.

Стартові склади команд

ЛНЗ: Паламарчук, Горін, Дідик, Муравський, Драмбаєв, Дідик, Рябов, Пастух, Микитишин, Кузик, Ассінор.

Динамо: Нещерет, Михавко, Біловар, Коробов, Дубінчак, Михайленко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин, Шола, Герреро.

Початок поєдинку запланований на 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є Динамо Київ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,60. Натомість на успіх ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 3,12, на нічию – 3,37.

