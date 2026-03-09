Президент Полісся виступив із заявою після скандального суддівства у матчі проти Динамо

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич відреагував на скандальне суддівство у матчі 19 туру УПЛ-2025/26 проти київського Динамо, який закінчився перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:2.

Його цитує клубний сайт.

Власник "вовків" звернувся із заявою до відповідних органів УАФ та футбольної спільноти. У житомирській команді наполягають на публікації переговорів арбітрів під час ключових епізодів:

Моменту зі скасованим голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині гри.

Епізоду на 49-й хвилині першого тайму з грубою грою високо піднятою ногою гравця Динамо (Київ) Крістіана Біловара, що створювала ризик нанесення травми гравцю Полісся Ліндону Емерллаху.

Також Буткевич закликав відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана з метою встановлення причин грубих помилок.

До цього всього президент житомирського клубу звернувся з вимогою до голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі та інших відповідних посадових осіб УАФ надати публічну оцінку роботи арбітрів у вказаних епізодах, а також повідомити про результати розгляду зазначених епізодів та міру відповідальності, яку буде застосовано до осіб, причетних до грубих помилок.

"Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу Динамо (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", – йдеться в офіційній заяві Буткевича.

Раніше суддівську роботу прокоментував віцепрезидент "вовків" Олександр Хацкевич. Колишній рефері Мирослав Ступар також оцінив рішення Миколи Балакіна під час поєдинку Полісся – Динамо. На його думку, головний арбітр матчу чимало помилявся, але суддя на VAR врешті-решт йому допоміг ухвалити майже всюди правильні рішення.

Відзначимо, що завдяки цій виїзній перемозі динамівці впритул наблизились до житомирян у турнірній таблиці УПЛ. Відставання киян тепер складає лише один бал – 36 очок (Полісся) та 35 пунктів (Динамо). Команди йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно.