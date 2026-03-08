Ротань – про поразку Полісся від Динамо: Що повинно піти так, коли арбітр ухвалює такі рішення?

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку від Динамо (1:2) у 19-му турі Української Прем'єр-ліги, поскаржившись на суддівство.

Своїми емоціями він поділився у коментарі Football Hub.

"Що пішло не так? А як ви думаєте, що повинно піти так, коли арбітр ухвалює такі рішення? Ми можемо зараз з вами обговорювати два питання, по суті: перше – це рішення суддів, які, я вважаю, на результат вплинули, 100 відсотків, і друге – моя команда. За свою команду я готовий відповідати. Це психологічний стан, коли ти розумієш, що тебе можна бити, суперник від цього ще агресивніший стає, а ти розумієш, що ти ніяк не можеш навіть боротися з цією командою, тому що їй дозволено більше. Я думаю, ви все самі бачили. Не знаю, я не слухав студію. Думаю, ви прекрасно розбирали ці моменти, наскільки вони впливали на хід гри", – зазначив Ротань.

Ротань додав, що незарахований гол Емерлаху та потенційна червона картка, яку мав отримати Біловар, зламали хід зустрічі.

"Так (саме ці два епізоди – прим.). Думаю, більше й не потрібно нічого. Я вважаю, що рахунок мав бути 2:0 у 1-му таймі – і гра була б іншою. Щодо наших помилок – ми розберемо їх. Якраз сьогодні з командою розмовляли про надійність, що є моменти, де потрібна надійність, де потрібно грати в один дотик і витискати зі свого штрафного. Тому перший гол – зовсім нелогічний, це нещастя, але це нещастя приходить від того, що ти просто піднімаєш руки, коли борешся, ти боїшся цього фолу, де суддя віддає перевагу іншій команді. Я відповів, що таке психологія матчу. Тому 2-й тайм у нас зовсім не вийшов. Я це і команді сказав в очі. Я завжди приймаю той результат, який є. Ми не були тою командою, яка була з іскрою в очах, у серці, жила цим футболом, який був у 1-му таймі. Тому що я вважаю, що так відрізнятися 1-й і 2-й тайм не можуть що стосується якості гри", – пояснив Ротань.

Наставник Полісся зазначив, що всі ці моменти він з командою розбере, вкотре наголосивши, що психологія – дуже тяжкий момент.

"Тому це наше вже діло внутрішнє, ми з командою поговоримо, обов'язково розберемо моменти, але психологія – це дуже тяжкий момент, де гравець розуміє, що він не може бути нахабним, не може діяти жорстко, тому що його за це покарають. Звідси й такі моменти.

Не може найкращий арбітр України так обслуговувати такий матч. А якщо ще всі переживали, що він займався в академії Динамо і якісь симпатії є – то це інше питання, це вже питання туди трошки вище: хто його призначає? Якщо ви впевнені, що цей арбітр може обслуговувати матч такого рівня – це інше питання", – сказав Ротань, відповідаючи вже на питання колишнього голкіпера Динамо Дениса Бойка.

Зазначимо, що перемога дозволила киянам скоротити відставання від Полісся до 1 бала.

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.

У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хеттриком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0).