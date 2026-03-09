Ексарбітр ФІФА розібрав скандальні епізоди в матчі Полісся – Динамо

Колишній рефері Мирослав Ступар оцінив рішення Миколи Балакіна в матчі між житомирським Поліссям і київським Динамо у 19 турі УПЛ, які викликали чимало обурень з боку господарів.

Його слова цитує UA-Football.

Зокрема, віцепрезидент "вовків" Олександр Хацкевич виокремлював епізоди зі скасованим голом Полісся та фолом Крістіана Біловара, який, на його думку, тягнув на вилучення, але залишився навіть без жовтої картки.

Ступар вважає, що Балакін чимало напомилявся, але суддя на VAR врешті-решт йому допоміг ухвалити майже всюди правильні рішення.

Про скасований гол Полісся:

"Балакін зарахував взяття воріт і було видно з самого початку, що він помилився. Шурман, який був на VAR ухвалив правильне рішення порекомендувати арбітру переглянути епізод. Балакін змушений був визнати, що Бабенко завалив Бражка руками, потім віддав передачу та розвив атаку, яка скінчилася голом. Це елементарна помилка арбітра, який був поруч, бачив епізод і пропустив цей момент, з якого почалася атака та взяття воріт", – сказав Ступар.

Про пенальті у ворота Динамо:

"Це знову було рішення VAR. Арбітр стояв на одній лінії та чітко бачив це порушення, але не зафіксував. Шурман навпаки ж побачив і знов змусив Балакіна піти подивитися цей епізод Арбітру нікуди було діватися – він зобов'язаний був призначити 11-метровий удар в ворота Динамо, що й зробив. Полісся скористалося цим моментом і вийшло вперед", – вважає ексарбітр ФІФА.

Про відсутність картки для Біловара за фол проти Андрієвського:

"Він не задів суперника, а створив небезпеку, поставивши свою ногу на гомілку та це був очевидний фол, який Балакін зафіксував, але чомусь жовту картку забув показати. Невдале суддівство Балакіна", – резюмував Ступар.

Зазначимо, що після матчу також розніс суддівство Руслан Ротань. Тренер Полісся вважає, що дії арбітрів безпосередньо вплинули на підсумковий результат.

Зазначимо, що після очного протистояння Динамо наблизились до "вовків" у турнірній таблиці УПЛ. Відстань між ними наразі складає лише один заліковий бал.

Таблиця УПЛ Standings provided by Sofascore