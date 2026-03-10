Матч був переламаний ще у першому таймі: гендиректор Полісся – про суддівство у грі проти Динамо
Генеральний директор Полісся Володимир Загурський розкритикував рівень арбітражу в матчі 19-го туру чемпіонату України проти Динамо (1:2 на користь киян).
Його слова передає пресслужба клубу.
Функціонер зазначив, що дії головного судді Миколи Балакіна та арбітра ВАР безпосередньо вплинули на підсумок поєдинку.
"Ми вважаємо, що матч для футбольного клубу Полісся був переламаний ще у першому таймі, коли головний арбітр матчу у парі з арбітром ВАР зламали долю поєдинку і фактично припустилися двох результативних помилок – відміна чистого голу, зафіксувавши фол зі сторони Руслана Бабенка.
І так само взагалі не піддається будь-якій критиці відсутність будь-якої реакції – а саме червоної картки у бік гравця Динамо Крістіана Біловара, який міг нанести дуже серйозну травму нашому футболісту.
Суддя, який знаходився у безпосередній близькості, не тільки не побачив жовту картку, а після того, як йому підказував суддя ВАР Шурман, не пішов дивитися і фактично переламав хід гри, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що таке грати один тайм в більшості й фактично нашу команду результативні негативні суддівські рішення позбавили цієї можливості".
Керівник клубу висловився щодо відсторонення арбітрів згідно з регламентом УАФ та УЄФА.
"Ми вважаємо, що будь-яка дія, у тому числі результативна помилка арбітрів, які на сьогодні є арбітрами УЄФА, має бути покарана. У розумінні нашого футбольного клубу – це має бути відсторонення на термін, який визначається регламентними нормами УАФ та УЄФА".
Нагадаємо, зі свого боку президент Динамо Ігор Суркіс сам не погодився з рішеннями щодо скасованого голу Емерлаху та невилучення Біловара, проте вказав на спірні вердикти арбітрів і проти київської команди.
Раніше претензії до арбітражу цього поєдинку також висловили, Олександр Денисов, Геннадій Буткевич, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань і навіть Олександр Усик.
Також про декілька суперечливих епізодів висловились колишні арбітри Олег Орєхов і Мирослав Ступар.