Матч був переламаний ще у першому таймі: гендиректор Полісся – про суддівство у грі проти Динамо

Генеральний директор Полісся Володимир Загурський розкритикував рівень арбітражу в матчі 19-го туру чемпіонату України проти Динамо (1:2 на користь киян).

Його слова передає пресслужба клубу.

Функціонер зазначив, що дії головного судді Миколи Балакіна та арбітра ВАР безпосередньо вплинули на підсумок поєдинку.

"Ми вважаємо, що матч для футбольного клубу Полісся був переламаний ще у першому таймі, коли головний арбітр матчу у парі з арбітром ВАР зламали долю поєдинку і фактично припустилися двох результативних помилок – відміна чистого голу, зафіксувавши фол зі сторони Руслана Бабенка.



І так само взагалі не піддається будь-якій критиці відсутність будь-якої реакції – а саме червоної картки у бік гравця Динамо Крістіана Біловара, який міг нанести дуже серйозну травму нашому футболісту.



Суддя, який знаходився у безпосередній близькості, не тільки не побачив жовту картку, а після того, як йому підказував суддя ВАР Шурман, не пішов дивитися і фактично переламав хід гри, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що таке грати один тайм в більшості й фактично нашу команду результативні негативні суддівські рішення позбавили цієї можливості".