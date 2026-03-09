Колишній арбітр ФІФА розібрав спірні моменти матчу Полісся – Динамо

Колишній український футбольний арбітр Олег Орєхов в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" проаналізував суперечливі епізоди матчу 19 туру Української Прем'єр-ліги Полісся – Динамо (1:2).

На 21-й хвилині поєдинку арбітр матчу Микола Балакін скасував гол півзахисника Полісся Ліндона Емерллаху через фол на Бражку, який відбувся перед атакою. На думку Орєхова, суддя мав вказати на центр поля.

"Я вважаю, що порушення там не було і гол треба було зараховувати. У цьому епізоді не було застосовано такої сили, щоб завалити гравця. Тобто нападник тримав захисника руками, а захисник поклав руки на нападника. Я вважаю, що нападник домальовував це падіння як порушення. Якщо кожна рука, що лежить на плечі або знаходиться на боку буде трактуватися як порушення, то в нас уже буде інший вид спорту, а не футбол", – зазначив Орєхов.

На 35-й хвилині поєдинку виник спірний момент з падінням Волошина у штрафному майданчику Полісся. На думку колишнього рефері ФІФА, у цьому епізоді арбітр вчинив правильно.

"Мені здається, що захисник коліном потрапив у стегно нападнику, такого висновку я прийшов, переглядаючи вже покадрово повтори. Там не було порушення, якщо ми говоримо про можливий фол руками, а ось якщо захисник влучив коліном у нападника, тоді так. Проте чіткого повтору, на жаль, немає, тому що одна нога перекриває іншу. У підсумку, якщо був контакт коліна і стегна – пенальті, якщо ж говорити про штовханину руками, то пенальті не було", – зауважив фахівець.

Водночас Орєхов вважає помилковим призначення пенальті у ворота Динамо. У цьому моменті Коробов намагався прибрати руку.

"На мою думку, пенальті у ворота Динамо теж не було. Я вважаю, що відстань була маленька до захисника і руки знаходились у нормальному положенні, він їх не розставляв, а навпаки намагався прибрати. У плече влучив м'яч, звичайно – це рука, але пенальті, на мій погляд, не було", – підсумував Орєхов.

Наприкінці першого тайму захисник гостей Біловар грубо зіграв проти Емерллаху. Після перегляду ВАР арбітр навіть не показав порушнику жовту картку. На думку Орєхова, гравець Динамо заслуговував на вилучення, адже півзахисник Полісся міг отримати важку травму.

"Щодо цього фолу в центрі поля – це червона картка. Була фаза польоту і якби гравець Полісся не підняв би ногу, то міг статися й перелом. Тоді б вже епізод трактувався, як підкат з можливістю нанесення важкої травми – це червона картка", – підсумував Орєхов.

Нагадаємо, що у центральному матчі 19-го туру УПЛ Динамо здобуло виїзну перемогу з рахунком 2:1. Свою незгоду з арбітражем висловили головний тренер "вовків" Руслан Ротань та власник житомирського клубу Геннадій Буткевич.

Натомість президент УАФ Андрій Шевченко, який був присутній на поєдинку, повідомив про початок службового розслідування щодо деяких арбітрів і представників комітету.