Не хочу думати, що це робиться навмисно: Хацкевич розкритикував суддівство в матчі Полісся – Динамо

Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич висловився про суддівство в центральному матчі 19 туру УПЛ, в якому "вовки" поступились Динамо з рахунком 1:2.

Його слова передає пресслужба житомирського клубу.

Фахівець заявив, що було два ключові моменти, де арбітри ухвалили рішення на користь "біло-синіх". На його думку, вони вплинули на підсумковий результат.

"Якщо прибрати емоції, то в матчі було два ключові моменти. Перший – незарахований гол. Другий – епізод із червоною карткою за підкат під Еммерлаху. Все. Про інші речі взагалі немає сенсу говорити. Помилки були з обох боків. Ми просто хочемо почути коментар суддівського корпусу. Більше тут говорити нема про що. Арбітри бачили фол на Бражку. Ми переглянули епізод. Але фол зафіксував не головний арбітр, а арбітр VAR – тому питання саме до нього. І момент із підкатом проти Еммерлаху – це теж епізод VAR. На мій погляд, це чиста червона картка", – сказав Хацкевич.

Віцепрезидент "вовків" заявив, що розчарований діями арбітрам. Він сподівається, що це були просто помилки, а не цілеспрямована робота проти команди.

"Свою думку я доніс до Монзуль і до суддівського комітету. Але давайте подивимося на таблицю: ми попереду, рухаємося далі й розраховуємо, що надалі таких помилок не буде. Я не хочу думати, що це робиться навмисно, але приклад є", – резюмував Хацкевич.

Зазначимо, що головним арбітром матчу Полісся – Динамо був Микола Балакін. На VAR йому допомагав Денис Шурман.

Після очного протистояння "біло-сині" наблизились до "вовків" у турнірній таблиці УПЛ. Відстань між ними наразі складає лише один заліковий бал.