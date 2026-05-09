ЛНЗ і Динамо розписали нульову нічию в 27 турі УПЛ

Олег Дідух — 9 травня 2026, 17:30
Центральний матч 27 туру УПЛ відбувся у суботу, 27 травня, у Черкасах – місцевий ЛНХ приймав київський Динамо. Гості вийшли на матч у ослабленому складі – напередодні травми отримали вінгер Богдан Редушко та форвард Матвій Пономаренко.

Відсутність найкращого бомбардира поточного сезону УПЛ негативно позначилася на ефективності атакувальних дій команди Ігоря Костюка. У підсумку забитих голів глядачі так і не побачили – матч завершився внічию 0:0.

Втрата очок ЛНЗ означає, що за підсумками 27 тур команда втратила 2 місце у турнірній таблиці, пропустивши Полісся. У неділю, 10 травня, донецький Шахтар може достроково завоювати чемпіонський титул, якщо зуміє обіграти Полтаву.

Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 9 травня

ЛНЗ Черкаси – Динамо Київ – 0:0 (0:0)

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв, Дідик, Рябов, Пастух, Микитишин (25 Твердохліб, 90 Кравчук), Кузик, Ассінор (80 Авуду)

Динамо: Нещерет, Коробов (46 Караваєв), Біловар (57 Захарченко), Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко (73 Буяльський), Піхальонок, Волошин, Огундана (73 Ярмоленко), Герреро (86 Бленуце)

Попередження: 61 Горін, 79 Драмбаєв, 80 Ассінор

Нагадаємо, що перший матч суботнього ігрового дня забитих голів також не приніс: матч Рух – Верес завершився нульовою нічиєю.

