З перших хвилин команда грала в меншості: Денисов розніс суддівство матчу Полісся – Динамо

Комерційний директор Полісся Олександр Денисов оцінив роботу суддівської бригади Миколи Балакіна в поєдинку "вовків" проти Динамо у 19 турі УПЛ (1:2).

Свій коментар він дав пресслужбі житомирського клубу.

За його словами, рефері провалив матч. Він звинуватив суддю в симпатії до столичної команди.

"Дуже важко вигравати матчі, коли з першого тайму, з перших хвилин команда грає у меншості, по суті, грає проти арбітра. Як такий досвідчений арбітр, як Балакін, стоячи в метрі не бачить, що немає фолу на Бражку? Не бачить, що пряма червона має бути Біловару? У всіх великий розпач і біль від того, що ми побачили з точки зору виконання арбітра", – сказав Денисов.

Зазначимо, що також низку суперечливих рішень суддів уже прокоментували віцепрезидент "вовків" Олександр Хацкевич, головний тренер Руслан Ротань і президент Геннадій Буткевич.

Також колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар оцінив рішення Миколи Балакіна під час поєдинку. На його думку, головний арбітр матчу Полісся – Динамо чимало помилявся.

Після очного протистояння кияни наблизились до "вовків" у турнірній таблиці УПЛ. Відстань між ними наразі складає лише один заліковий бал.