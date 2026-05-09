Динамо гратиме лише на перемогу: Богданов зробив прогноз на центральний матч 27 туру

Колишній півзахисник збірної України Андрій Богданов зробив прогноз на центральний матч 27-го туру УПЛ ЛНЗ – Динамо.

Слова 36-річного футболіста цитує Sport-Express.

На думку Богданова, його колишня команда гратиме на перемогу, щоб закрити поразку в попередньому турі від Шахтаря (1:2).

"Я очікую на дуже цікаву гру, адже ЛНЗ й Динамо борються за медалі. Тому буде багато боротьби, й тут на перший план вийде та команда, яка зуміє забити першою. Я впевнений, що Динамо гратиме лише на перемогу, аби виправитися після матчу з Шахтарем", – сказав Богданов.

Зазначимо, що Андрій Богданов є вихованцем академії Динамо та виступав за основний склад "біло-синіх" у сезоні 2012/13. Наразі досвідчений півзахисник захищає кольори Фенікса-Маріуполя.

Нагадаємо, що центральний матч 27-го туру УПЛ ЛНЗ – Динамо відбудеться у суботу, 9 травня. Гра розпочнеться о 15:30. У першому колі перемогу з мінімальним рахунком здобула команда з Черкас.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,20. Звитяга господарів – 3,60.

