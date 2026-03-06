Шахтар завдяки голу Траоре здолав Олександрію у стартовому матчі 19 туру УПЛ

У п'ятницю, 6 березня, відбувся матч-відкриття 19 туру Української Прем'єр-ліги, де Олександрія вдома приймала Шахтар.

"Гірники" відкрили рахунок в поєдинку в середині другого тайму. Гол з передачі Педріньйо забив Лассіна Траоре.

Донеччани мали можливість збільшити свою перевагу, але врешті-решт гол 25-річного нападника так і залишився єдиним у поєдинку. Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

Завдяки цій перемозі підопічні Арда Турана відірвались він найближчого переслідувача вже на шість очок в турнірній таблиці. Олександрія так і залишилась у зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 6 березня

Олександрія – Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 61 Траоре

Олександрія: Макаренко, Бутко, Феррейра Кампос, Беіратче, Боль, Жонатан (Фернандо Енріке, 34), Шостак (Черниш, 63), Ващенко (Туаті, 80), Мишньов, Родрігес (Цара, 63), Яде (Кастільйо, 80)

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Аліссон (Обах, 80), Педріньйо (Очеретько, 89), Марлон Гомес (Тобіас, 90+3), Невертон (Ізаке, 80), Траоре (Еліас, 89)

Попередження: 40 Шостак, 59 Феррейра, 90+1 Кастільйо

Нагадаємо, що 19 тур УПЛ розбитий на чотири ігрові дні. Центральний матч відбудеться 8 березня – в ньому Полісся вдома прийматиме Динамо.

