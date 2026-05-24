Поразка чемпіонів на фініші, історичні медалі ЛНЗ та Полісся: підсумки останнього туру УПЛ сезону-2025/26

Завершився чемпіонат Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. У заключному турі визначилися володарі срібних та бронзових нагород, а також команди, які зіграють перехідні матчі.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки останнього туру УПЛ.

Четвер, 21 травня

Субота, 23 травня

Неділя, 24 травня

Колос засмутив чемпіонів у останньому матчі Степаненка

Поєдинок між Шахтарем і Колосом вже не мав турнірного значення для обох команд. "Гірники" прагнули яскраво поставити крапку в сезоні та з гарним настроєм піти у відпустку.

Певною розслабленістю чемпіонів України скористалися ковалівці. Команда Руслана Костишина завдала донеччанам другої поразки в сезоні УПЛ. Єдиний гол у зустрічі забив косівський нападник Колоса Ардіт Тахірі, який значно додав у грі наприкінці чемпіонату.

Цей поєдинок став останнім у професійній кар'єрі Тараса Степаненка. Легендарний півзахисник повісив бутси на цвях та приєднається до тренерського штабу Андреа Мальдери у збірній України.

Олександрія в очікуванні "подарунку" від Руху

"Містяни" не змогли наостанок ефектно завершити сезон та обіграти Кривбас. Втім, команда Володимира Шарана перервала рекордну домашню програшну серію з 5 матчів, зігравши внічию з криворіжцями.

В очному поєдинку дебютними голами відзначилися легіонери обох команд, які упродовж сезону не мали достатньої ігрової практики. У криворіжців гол забив еквадорець Джоель Мая, а у "містян" вінгер збірної Гвінеї-Бісау Мауро Родрігеш.

Срібний призер минулого чемпіонату після провального сезону мав вилетіти з УПЛ напряму, але тепер розраховує на "подарунок" від Руху. Натомість Кривбас завершив чемпіонат на сьомому місці та розкрив кількох яскравих футболістів, які підуть на підвищення.

Епіцентр уникнув перехідних матчів

Команда з Кам'янець-Подільського завершила чемпіонат на 10-му місці, випередивши кількох "старожилів" УПЛ. В останньому матчі Епіцентру вистачило нічиєї, щоб гарантувати прописку в еліті на наступний сезон.

Полтава виявилася не готовою до виступів серед найсильніших команд України. "Містяни" збільшили безвиграшну серію в УПЛ до 16 матчів і тепер готуватимуться до Першої ліги.

Фантастичний фініш Зорі

У 30-му турі Зоря з камбеком здобула перемогу над Карпатами, поступаючись у рахунку. Загалом, виступ луганців наприкінці сезону може слугувати взірцем для інших представників УПЛ.

Втративши турнірну мотивацію, підопічні Віктора Скрипника продовжували боротися до кінця. Як підсумок, в останніх шести матчах Зоря здобула чотири перемоги та дві нічиї.

"Леви" поразкою в останньому матчі дещо зіпсували враження від весняної частини чемпіонату. Команда Фран Фернандеса потребує підсилення, щоб боротися за вищі місця в наступному сезоні.

Металіст 1925 вдруге покарав Верес

Харківська команда вдруге цього року завітала на рівненський "Авангард". У квітні "жовто-сині" розгромили Верес у перенесеному матчі першого кола, а через місяць завдали "вовкам" другої поразки.

Підопічні Олега Шандрука слабко провели весняну частину чемпіонату, зазнавши восьми поразок у 15 матчах. У порівнянні з попереднім сезоном рівненські "вовки" продемонстрували регрес, опустившись з 9-го на 11-те місце.

Металіст 1925 після повернення в еліту одразу піднявся на п'яту сходинку – рекордну в історії клубу. Можна сумніватися, що в наступному сезоні перед командою Младена Бартуловича стоятиме завдання боротися за п'єдестал.

ЛНЗ та Полісся поділили два комплекти нагород

Перед звітним туром головною інтригою залишалася боротьба за "срібло" та "бронзу". Полісся першим забило гол у матчі з Рухом та тимчасово вийшло на другу сходинку. Усе вирішилося в паралельному поєдинку.

ЛНЗ на останніх хвилинах забив єдиний м'яч у ворота Оболоні та гарантував собі срібний комплект нагород. "Пивоварам" не змогли зберегти нічийний рахунок.

Таким чином, бронзові медалі дісталися Поліссю, яке вперше на рівні УПЛ обіграло Рух. Львів'яни провели останній матч в еліті, адже в наступному сезоні основна команда "жовто-чорних" гратиме у Другій лізі.

Динамо втретє в історії фінішувало поза призовою трійкою

Столична команда за певних обставин могла розраховувати на друге місце. Для цього киянам потрібно було вигравати у Кудрівки та сподіватися на поразки ЛНЗ та Полісся.

Підопічні Ігоря Костюка зробили все від них залежне, здобувши перемогу над дебютантом УПЛ. Один із голів у "біло-синіх" забив найкращий бомбардир чемпіонату, Матвій Пономаренко. Проте цього виявилося замало, щоб завоювати один із комплектів медалей. Динамо втретє у своїй історії завершило чемпіонат на четвертому місці (2013/14, 2022/23, 2025/26).

Кудрівка після двоматчевої переможної серії зазнала поразки, яка не дозволила їй уникнути перехідних матчів. Тож тепер команда з Чернігівщини зіграє перехідні матчі з представником Першої ліги.

Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2025/26

Форвард Динамо Матвій Пономаренко переміг у бомбардирських перегонах. 20-річному форварду вистачило одного забитого голу, щоб випередити конкурентів.

Друге місце несподівано посів півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус, який відзначився дублем в останньому матчі чемпіонату. Для 31-річного футболіста це був дебютний сезон в УПЛ.

Трійку кращих бомбардирів замкнув досвідчений Пилип Будківський, який не зумів повторити власний рекорд сезону 2015/16, коли забив 13 голів за Зорю.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 13 (15 матчів)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 12 (27 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 12 (28 матчів)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 11 (26 матчів)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 10 (25 матчів)

Проспер Обах (Рух, Шахтар) – 10 (26 матчів)

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 9 (22 матчі)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (26 матчів)

Микола Гайдучик (Полісся) – 9 (30 матчів)

Підсумкова турнірна таблиця сезону-2025/26

Донецький Шахтар став чемпіоном України, достроково завоювавши золоті медалі. "Гірники" на 12 очок випередили черкаський ЛНЗ, який вперше у своїй історії здобув "срібло" УПЛ.

Житомирське Полісся стало бронзовим призером чемпіонату, відставши від "фіолетових" лише на одне очко.

Два останні місця в таблиці посіли Олександрія та Полтава. Команда Павла Матвійченка точно залишить елітний дивізіон, а от підопічні Володимира Шарана можуть потрапити до перехідних матчів замість Руху.

Кудрівка зберігає шанси залишитися в УПЛ. Команда Олександра Протченка зіграє у плейоф з третьою командою Першої ліги. Перехідні матчі заплановані на 5 та 9 червня.

Представництво України в єврокубках

У наступному сезоні чотири клуби представлять Україну в єврокубкових турнірах. Донецький Шахтар виступатиме в Лізі чемпіонів. "Гірники" стартують одразу з основного етапу.

Київське Динамо завдяки перемозі в Кубку України здобуло путівку в Лігу Європи. "Біло-сині" розпочнуть виступ з першої кваліфікації.

ЛНЗ та Полісся змагатимуться у Лізі конференцій. Обидві команди стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду.

Наступний сезон УПЛ розпочнеться майже за два місяці. Базова дата першого туру – 1 серпня. Остаточний склад учасників визначиться після завершення чемпіонату Першої ліги та результатів перехідних матчів.