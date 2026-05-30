Шапаренко назвав трьох найкращих тренерів в історії Динамо

Футболіст київського Динамо Микола Шапаренко розповів, кого вважає найкращими тренерами в історії "біло-синіх".

Його слова передає Megogo Sport.

27-річний півзахисник виділив трьох спеціалістів. Під керівництвом двох із них він грав.

Першим Микола назвав легендарного Валерія Лобановського. Окрім нього до трійки Шапаренка також потрапили Мірча Луческу й Олександр Хацкевич, який дав дебютувати йому за першу команду киян ще у 2017 році.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Микола Шапаренко провів 37 матчів за Динамо в усіх турнірах. У них він забив два голи та віддав дев'ять асистів.

Нагадаємо, що напередодні "біло-сині" продовжили контракт з Андрієм Ярмоленком. Досвідчений футболіст підписав угоду до завершення кампанії-2026/27.