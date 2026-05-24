ЛНЗ здобуло "срібло", обігравши Оболонь в 30 турі УПЛ

У неділю, 24 травня, у Києві відбувся матч заключного 30 туру Української Прем'єр-ліги між місцевою Оболонню та черкаським ЛНЗ.

Перший тайм пройшов у безкомпромісній боротьбі, але без забитих м'ячів. Долю поєдинку вирішила друга половина зустрічі.

На 66-й хвилині на полі з'явився Артур Микитишин. Саме його влучний удар на 81-й хвилині відкрив рахунок та вивів черкащан уперед. Цей гол виявився єдиним у протистоянні, тож ЛНЗ святкував мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 24 травня

Оболонь – ЛНЗ Черкаси 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 81 Микитишин

Оболонь: Федорівський, Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко, Мединський (84 Бичек), Волохатий, Мороз, Третьяков (84 Лящук), Лях (71 Теслюк), Суханов (64 Кулаковський).

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв, Рябов, Якубу (66 Микитишин), Пастух, Кравчук, Кузик (66 Беннетт), Ассінор (46 Яшарі).

Попередження: Семенов, 21, Мороз, 61 – Ассінор, 12, Пастух, 86.

"Фіолетові" завершили чемпіонат на другому місці в турнірній таблиці, випереджаючи Полісся на одне очко. Оболонь же змогла гарантувати собі прописку в елітному дивізіоні, посівши 12-те місце з 31 балом та випередивши Кудрівку на 3 очки.

Нагадаємо, що Полісся вперше в історії здобуло медалі УПЛ, обігравши Рух у 30 турі. Динамо повторило найгірший результат в сезоні УПЛ, попри те, що обіграло Кудрівку.