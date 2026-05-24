Динамо обіграло Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії

Київське Динамо зуміло переграти Кудрівку в матчі останнього 30-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Початок зустрічі був за киянами – підопічні Ігоря Костюка контролювали гру та відкрили рахунок вже на 22 хвилині, реалізувавши кутовий. Однак надалі ініціативу перехопила Кудрівка.

На 36 хвилині Сторчоус відновив паритет, а вже за кілька хвилин навіть вивів свою команду вперед, відзначившись шаленим ударом з-за меж штрафної. Дубль Строчоуса також повернув його в боротьбу за звання найкращого бомбардира УПЛ – у нього, а також Будківського (Зоря) та Пономаренка (Динамо) було по 12 голів.

Рятувати ситуацію одразу по перерві вийшли Шапаренко та Буяльський. Другий і став рятівним колом Динамо, віддавши результативну передачу на 61 хвилині – а гол забив Пономаренко. Таким чином він став найкращим бомбардиром, забивши 13 голів.

А ось Ярмоленко відзначитись не зміг, тож не зміг і повторити рекорд УПЛ за кількістю голів – до Максима Шацьких так і залишився один результативний удар. Натомість він віддав асист на Герреро, який вирвав для киян перемогу.

У підсумку Динамо набрало 57 балів та завершило сезон на 4 місці. Це повторення найгіршого результату в історії. Раніше таке траплялося у сезоні 2022/23 та 2013/14. На Кудрівку ж очікують перехідні матчі за право залишитися в еліті.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 24 травня

Динамо – Кудрівка 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 22 Михавко, 1:1 – 36 Строчоус, 1:2 – 45 Строчоус, 2:2 – 61 Пономаренко, 3:2 – 82 Герреро

Динамо: Нещерет, Коробов (Караваєв 55), Попов (Захарченко 75), Михавко, Дубінчак, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок (Буяльський 46), Яцик (Шапаренко 46), Волошин, Пономаренко (Герреро 81).

Кудрівка: Яшков, Потімков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Кая Макоссо (Нагнойний 23), Думанюк, Козак, Сторчоус (Глущенко 71), Світюха (Бєляєв 62), Овусу (Лєгостаєв 71).

Попередження: Пономаренко 11, Буяльський 87 – Потімков 10

Нагадаємо, що Динамо таки зуміло завершити цей сезон з трофеєм. У середу, 20 травня, на "Арені Львів" відбувся фінал Кубку України з футболу, в якому київська команда переграла Чернігів.