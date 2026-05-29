Ярмоленко продовжив контракт з Динамо

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко продовжив контракт із київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нова угода досвідченого футболіста розрахована на один рік. Для Ярмоленка наступний сезон стане четвертим після повернення до рідного клубу.

"ФК Динамо Київ вітає Андрія Ярмоленка з підписанням нового контракту! Бажаємо подальших звершень, перемог та трофеїв разом із командою", – йдеться у повідомленні Динамо.

36-річний вінгер за підсумком минулого чемпіонату України не зміг побити "вічний" бомбардирський рекорд Максима Шацьких, зупинившись на позначці 123 голи. Щоб перевершити досягнення колишнього одноклубника, Ярмоленку залишилося забити ще два м'ячі.

У сезоні-2025/26 Андрій став другим найкращим бомбардиром Динамо в УПЛ із 9 забитими м'ячами у 22 матчах, поступившись нападнику Матвію Пономаренку, на рахунку якого 13 голів.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк повідомив, що Ярмоленко не буде завершувати кар'єру, а продовжить виступи в рідному клубі.

Нагадаємо, що Ярмоленко обійшов Шевченка у списку бомбардирів Кубку України.