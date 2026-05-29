Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко продовжив контракт з Динамо

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 13:38
Ярмоленко продовжив контракт з Динамо
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко продовжив контракт із київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нова угода досвідченого футболіста розрахована на один рік. Для Ярмоленка наступний сезон стане четвертим після повернення до рідного клубу.

"ФК Динамо Київ вітає Андрія Ярмоленка з підписанням нового контракту! Бажаємо подальших звершень, перемог та трофеїв разом із командою", – йдеться у повідомленні Динамо.

36-річний вінгер за підсумком минулого чемпіонату України не зміг побити "вічний" бомбардирський рекорд Максима Шацьких, зупинившись на позначці 123 голи. Щоб перевершити досягнення колишнього одноклубника, Ярмоленку залишилося забити ще два м'ячі.

У сезоні-2025/26 Андрій став другим найкращим бомбардиром Динамо в УПЛ із 9 забитими м'ячами у 22 матчах, поступившись нападнику Матвію Пономаренку, на рахунку якого 13 голів.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк повідомив, що Ярмоленко не буде завершувати кар'єру, а продовжить виступи в рідному клубі.

Нагадаємо, що Ярмоленко обійшов Шевченка у списку бомбардирів Кубку України.

Читайте також :
Мальдера пояснив, чому повернув Ярмоленка у збірну: Бажаю, щоб він побив рекорд президента
Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Безсмертний оцінив свій прихід у тренерський штаб Динамо: Роботи непочатий край
Захисник Динамо назвав найкращих нападників із УПЛ
Дівчина зірки Динамо влаштувала гарячу фотосесію на Тенеріфе
Безсмертний приєднався до тренерського штабу Костюка у Динамо
Голкіпер Динамо став першим новачком Колоса

Останні новини