Радився з сім'єю, друзями, а головне – з президентом Вікторії: Безсмертний розповів деталі переходу в Динамо
Колишній головний тренер сумської Вікторії Анатолій Безсмертний розповів про деталі свого переходу в київське Динамо.
Його слова цитує пресслужба клубу.
"Мені зателефонував Ігор Костюк та запросив попрацювати разом. Я подумав та прийняв пропозицію. Звісно, дуже приємно потрапити до такого клубу – з такими великими завданнями та видатною історією. Це гранд українського футболу, тут навіть нічого додати. Звісно, це величезна відповідальність.
Спочатку я все узгодив із президентом Вікторії – клубом, у якому працював раніше – Сергієм Бондаренком, мене відпустили без проблем. Я дуже вдячний йому, він сказав, що в інший клуб, можливо, і не відпустив би, але в Динамо – без питань, бо він сам уболівальник "біло-синіх". У нас дуже порядний і хороший президент, прекрасні гравці, чудові люди в клубі. Всі підтримали мене, побажали успіхів і удачі.
Це дуже серйозна пропозиція, тому я все добре обдумав, радився з сім'єю, друзями, а головне – з президентом Вікторії. Після цього вже ухвалив рішення. Для мене головне – бути корисним колективу та приносити користь команді", – розповів Безсмертний.
Нагадаємо, що Безсмертний є вихованцем Динамо. Під час ігрової кар'єри він виступав за "біло-синіх" у період з 1992 по 1994 рік.
Після завершення футбольної кар'єри у 2007 році Безсмертний працював тренером Полтави, Полісся, Львова та Суми. Починаючи з літа 2023 року, він став головним тренером сумської Вікторії. Під його керівництвом команда зіграла 94 матчі, у яких здобула 39 перемог, 24 рази зіграла внічию та 31 раз програла.
У сезоні-2025/26 Вікторія йде на 8-й сходинці турнірної таблиці у Першій лізі.
