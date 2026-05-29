Радився з сім'єю, друзями, а головне – з президентом Вікторії: Безсмертний розповів деталі переходу в Динамо

Колишній головний тренер сумської Вікторії Анатолій Безсмертний розповів про деталі свого переходу в київське Динамо.

Його слова цитує пресслужба клубу.

"Мені зателефонував Ігор Костюк та запросив попрацювати разом. Я подумав та прийняв пропозицію. Звісно, дуже приємно потрапити до такого клубу – з такими великими завданнями та видатною історією. Це гранд українського футболу, тут навіть нічого додати. Звісно, це величезна відповідальність.

Спочатку я все узгодив із президентом Вікторії – клубом, у якому працював раніше – Сергієм Бондаренком, мене відпустили без проблем. Я дуже вдячний йому, він сказав, що в інший клуб, можливо, і не відпустив би, але в Динамо – без питань, бо він сам уболівальник "біло-синіх". У нас дуже порядний і хороший президент, прекрасні гравці, чудові люди в клубі. Всі підтримали мене, побажали успіхів і удачі.

Це дуже серйозна пропозиція, тому я все добре обдумав, радився з сім'єю, друзями, а головне – з президентом Вікторії. Після цього вже ухвалив рішення. Для мене головне – бути корисним колективу та приносити користь команді", – розповів Безсмертний.