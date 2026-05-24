Зірка київського Динамо став найкращим бомбардиром сезону УПЛ

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону-2025/26 Української Прем'єр-ліги.

Динамівець забив 13 голів протягом поточного сезону.

Перед фінальним днем турніру Пономаренко мав 12 забитих м'ячів – як і Пилип Будківський із Зорі. Тільки от Будківський уже не міг забити більше, бо свій останній матч зіграв днем раніше.

Наприкінці першого тайму проти Динамо нападник Кудрівки Андрій Сторчоус забив 2 м'яча, зрівнявшись з Пономаренком. У другій половині ж Матвій зміг забити один із вирішальних голів та стати найкращим нападником сезону.

Топ-10 бомбардирів УПЛ сезону-2025/26

Матвій Пономаренко (Динамо Київ) – 15 ігор – 13 голів / 0 передач Пилип Будківський (Зоря) – 28 ігор – 12 голів / 2 передачі Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 27 ігор – 12 голів / 1 передача Глейкер Мендоса (Кривбас) – 26 ігор – 11 голів / 9 передач Проспер Обах (Шахтар) – 26 ігор – 10 голів / 3 передачі Петер Ітодо (Металіст 1925) – 25 ігор – 10 голів / 1 передача Бабукар Фал (Карпати) – 26 ігор – 9 голів / 5 передач Микола Гайдучик (Полісся) – 30 ігор – 9 голів / 1 передача Андрій Ярмоленко (Динамо Київ) – 22 гри – 9 голів / 1 передача Єгор Твердохліб (ЛНЗ) – 26 ігор – 8 голів / 7 передач

Нагадаємо, що київське Динамо змогло обіграти Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії.

Також Пономаренко разом із нападником донецького Шахтаря Кауаном Еліасом увійшли до списку номінантів на нагороду Golden Boy-2026.