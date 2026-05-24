Зірка київського Динамо став найкращим бомбардиром сезону УПЛ

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 15:28
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону-2025/26 Української Прем'єр-ліги.

Динамівець забив 13 голів протягом поточного сезону.

Перед фінальним днем турніру Пономаренко мав 12 забитих м'ячів – як і Пилип Будківський із Зорі. Тільки от Будківський уже не міг забити більше, бо свій останній матч зіграв днем раніше.

Наприкінці першого тайму проти Динамо нападник Кудрівки Андрій Сторчоус забив 2 м'яча, зрівнявшись з Пономаренком. У другій половині ж Матвій зміг забити один із вирішальних голів та стати найкращим нападником сезону.

Топ-10 бомбардирів УПЛ сезону-2025/26

  1. Матвій Пономаренко (Динамо Київ) – 15 ігор13 голів / 0 передач
  2. Пилип Будківський (Зоря) – 28 ігор12 голів / 2 передачі
  3. Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 27 ігор12 голів / 1 передача
  4. Глейкер Мендоса (Кривбас) – 26 ігор11 голів / 9 передач
  5. Проспер Обах (Шахтар) – 26 ігор10 голів / 3 передачі
  6. Петер Ітодо (Металіст 1925) – 25 ігор10 голів / 1 передача
  7. Бабукар Фал (Карпати) – 26 ігор9 голів / 5 передач
  8. Микола Гайдучик (Полісся) – 30 ігор9 голів / 1 передача
  9. Андрій Ярмоленко (Динамо Київ) – 22 гри9 голів / 1 передача
  10. Єгор Твердохліб (ЛНЗ) – 26 ігор8 голів / 7 передач

Нагадаємо, що київське Динамо змогло обіграти Кудрівку, проте залишилось на 4 місці в УПЛ, повторивши найгірший результат в історії.

Також Пономаренко разом із нападником донецького Шахтаря Кауаном Еліасом увійшли до списку номінантів на нагороду Golden Boy-2026.

