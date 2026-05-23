Зоря здобула вольову перемогу над Карпатами у 30 турі УПЛ

У суботу, 23 травня, у Львові відбувся матч 30 туру Української Прем'єр-ліги, в якому місцеві Карпати поступились луганській Зорі.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2.

У першому таймі господарі володіли ініціативою у грі, що у підсумку втілилось у гол Бруніньйо. Ян Костенко у штрафному суперника скинув головою на бразильця, який реалізував свою нагоду.

Зоря змогла відігратися у другій половині. Роман Вантух підібрав м'яч після розіграшу кутового, майстерно розібрався із захисниками та потужно пробив у кут воріт.

На 90-й хвилині черговий стандарт приніс перемогу гостям. На цей раз влучного удару головою завдав боснійський захисник Андрія Яньїч.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

Карпати (Львів) – Зоря (Луганськ) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Бруніньйо, 1:1 – 74 Вантух, 1:2 – 90 Яньїч

Карпати: Домчак, Холод, Бабогло, Лях, Мірошніченко (Сич, 63), Ерікі, Чачуа, Рубчинський (Жан Педрозу, 87), Костенко (Дєдов, 87), Алькайн (Квасниця, 79), Бруніньйо (Карабін, 63).

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан (Яніч, 60), Ескінья, Вантух, Кушніренко (Дришлюк, 67), Попара (Мічін, 60), Башич, Єлавіч (Жуніор Рейс, 60), Слесар (Ярошенко, 90+1), Будківський.

Попередження: Мірошніченко, 58, Бабогло, 77, Сич, 90+3, Холод, 90+3 – Кушніренко, 10, Джордан, 37, Яніч, 90, Будківський, 90+3, Пердута, 90+3.

Огляд матчу

Зоря, набравши 46 очок, завершила чемпіонат на восьмій сходинці в турнірній таблиці. У Карпат 41 бал та 9-та позиція.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, тур у середу, 21 травня, відкрив матч Шахтаря з Колосом, в якому "гірники" зазнали другої поразки у сезоні УПЛ.