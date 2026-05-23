Олександрія вирвала нічию з Кривбасом в останньому матчі перед вильотом з УПЛ

Поєдинок між Олександрією та Кривбасом відкрив суботню програму 30-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

Зустріч на стадіоні "Ніка" завершилася з рахунком 1:1.

Наприкінці першого тайму м'яч опинився у сітці воріт гостей після удару Булеци. Однак рефері скасував гол через офсайд. На перерву суперники пішли з нулями на табло.

На 70-й хвилині матчу Кривбас вийшов вперед. Еквадорець Джоель Мая, який вийшов на заміну, замкнув передачу від Тимура Бутенка.

"Містяни" відновили паритет на 81-й хвилині. Результативним ударом відзначився португалець Мауро Родрігеш.

Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию 1:1.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

Олександрія – Кривбас 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Мая, 1:1 – 81 Родрігеш

Олександрія: Макаренко – Огарков (Власюк, 46), Боль, Беїратче (Кампуш, 75), Шулянський – Ващенко – Яде, Булеца, Черниш (Мишньов, 46), Туаті (Родрігеш, 63) – Кастільйо (Цара, 46)

Кривбас: Маханьков – Боржес, Рохас, Вілівальд, Юрчец – Араухо – Каменський (Боднар, 68), Шевченко, Герберт (Бутенко, 68), Бар Лін (Майя, 46) – Парако (Мулик, 85)

Попередження: Власюк, 57, Беїратче, 74 – Каменський, 58

У турнірній таблиці Олександрія посіла 15-те місце з 17 очками. Команда Володимира Шарана покидає елітний дивізіон за підсумками чемпіонату. Кривбас не зміг піднятися у топ-5, набравши 48 очок.

Нагадаємо, що у першому матчі 30-го туру УПЛ Шахтар несподівано поступився Колосу.