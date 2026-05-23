Епіцентр гарантував собі прописку в УПЛ на наступний сезон, розписавши "суху" нічию з СК Полтава

Поєдинок між Епіцентром та СК Полтава продовжив суботню програму 30-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

За дев'яносто хвилин матчу на Тернопільському міському стадіоні ім. Р. Шухевича команди не змогли відзначитись забитим м'ячем. Кам'янець-подільська команда змогла втримати необхідний для себе результат, оскільки у разі програшу Епіцентр грав би в перехідних матчах, а переможний чи нічийний результат дозволяв би їм залишитися у вищому дивізіоні України на наступний сезон.

Для підопічних Сергія Нагорняка це вже восьма нічия у поточному сезоні в українському чемпіонаті. А для команди Павла Матвійченка сьогоднішній паритет став сьомим.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

30 тур, 23 травня

Епіцентр – СК Полтава 0:0

Епіцентр: Федотов, Ліповуз (Демченко, 46'), Григоращук, Коч, Кирюханцев, Миронюк (Запорожець, 72'), Себеріо, Климець, Рохас, Сидун, Хоакінете. Запасні: Oliveira, Беженар, Білик, Вавшко, Ковалець, Кристін, Лучкевич, Маткевич, Супряга, Танчик.

СК Полтава: Мінчев, Савенков, Підлепич, Місюра, Коцюмака, Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 66'), Одарюк, Сад, Галенков (Кононов, 85'), Кобзар (Марусич, 66'). Запасні: Бужин, П'ятов, Ухань, Єрмолов.

Після цього матчу Епіцентр посів 10 місце в чемпіонаті, тоді як СК Полтава залишалась на останньому місці в турнірній таблиці та вилетіла в Першу лігу, не маючи шансів залишитися в УПЛ на наступний сезон.

