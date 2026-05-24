Полісся вперше в історії завоювало бронзу УПЛ, обігравши Рух у 30 турі

У неділю, 24 травня, у межах 30-го туру УПЛ сезону 2025/26 відбувся матч, у якому Полісся перемогло Рух.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь команди Руслана Ротаня.

У звітному матчі господарів влаштовувала лише перемога, адже за іншого результату "вовки" могли б залишитися поза подіумом.

Підопічні Ротаня відкрили рахунок на 27-й хвилині. Досвідчений форвард житомирян Філіппов з гострого кута пробив голкіпера гостей, скориставшись пасом Андрієвського.

Закріпити успіх футболісти Полісся змогли тільки наприкінці другого тайму. Після швидкої флангової атаки Сарапій подвоїв перевагу господарів.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу господарів. Полісся вперше в історії клубу завоювало бронзові медалі Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 24 травня

Полісся – Рух 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Філіппов, 2:0 – Сарапій, 82

Полісся: Бущан – Михайліченко, Сарапій, Краснічі, Кравченко (Майсурадзе, 46) – Брагару (Емерллаху, 59), Андрієвський (Федор, 85), Борел, Назаренко – Філіппов (Краснопір, 59), Гайдучик (Велетень, 77).

Рух: Клименко – Кітела (Бойко, 67), Копина (Островський, 87), Слюсар (Нанашко, 84), Роман – Таллес, Підгурський, Притула – Алмазбеков (Рейляну, 46), Ігор, Діалло (Руніч, 46).

Попередження: Філіппов, 28

Відеоогляд матчу Полісся – Рух

У турнірній таблиці Полісся посіло третє місце, поступившись ЛНЗ у боротьбі за "срібло". Рух завершив чемпіонат на 14-й сходинці та зіграє перехідні матчі проти бронзового призера Першої ліги.

Нагадаємо, що напередодні відбулися ще чотири матчі 30-го туру УПЛ, у яких Зоря на виїзді обіграла Карпати, Епіцентр поділив очки з Полтавою та гарантував місце в УПЛ, а Олександрія вирвала нічию у протистоянні з Кривбасом.