Піхальонок: Такий сезон – це провал для Динамо

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок підбив підсумки сезону-2025/26 для команди.

Слова хавбека наводить ютуб-канал Дениса Бойка.

"Дуже непростий сезон у нас був. І тренер помінявся, Олександр Володимирович Шовковський у нас був спочатку. Потім прийшов Ігор Володимирович Костюк. Тому для нас це дуже непростий сезон. Добре, що провели гарну підготовку взимку, але все одно програли свої матчі, які не можна було програвати, і Металісту, і Карпатам. Шахтарю теж такий матч програли, коли в першому таймі могли забивати свої моменти, але вийшли на другий тайм та просто пропустили два зайві голи.

Тому я вважаю, що це дуже непростий сезон, як у єврокубках, так і у чемпіонаті. Якщо чесно, це провал для такого клубу, як Динамо. Тільки Кубок трошки згладив цю ситуацію. Але я хочу повторитися, що треба добре попрацювати влітку, щоб наступний сезон був набагато кращим", – заявив півзахисник.