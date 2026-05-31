Ігор Суркіс привітав Забарного з перемогою в Лізі чемпіонів

Президент Динамо Ігор Суркіс привітав вихованця команди Іллю Забарного з перемогою в Лізі чемпіонів-2025/26 у складі ПСЖ.

Слова Суркса-молодшого наводить пресслужба киян.

"Дорогий Ілле! Від імені всіх динамівців вітаю тебе з видатним досягненням у світі футболу, перемогою у найпрестижнішому клубному турнірі на континенті! Твоя сумлінна та кропітка щоденна праця привела тебе туди, де ти сьогодні опинився – на вершину європейського клубного футболу в складі найкращої на сьогоднішній день команди на континенті!

Нам дуже приємно усвідомлювати, що серед гравців, яких сьогодні нагородили золотими медалями переможців, є вихованець нашої академії, справжній динамівець. Весь світ побачив на пʼєдесталі пошани під час вручення трофея український прапор, а мільйони українців відчули гордість за нашого футболіста.

Ти став другим вихованцем Динамо після Андрія Шевченка, який здобув цей омріяний усіма трофей, і, сподіваємось, не останнім. Для багатьох хлопчиків, які роблять свої перші кроки у футболі та поки лише мріють про карʼєру професійного гравця, ти є справжнім взірцем і прикладом для наслідування. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутому, продовжувати свій футбольний розвиток і приносити славу та перемоги нашій національній збірній!", – заявив президент Динамо.