Рух гратиме в Другій лізі у наступному сезоні

Львівський Рух у сезоні-2026/27 гратиме у Другій лізі. Про це повідомив президент клубу Григорій Козловський.

Слова президента клубу наводить Трибуна.

"Основна команда буде грати в Другій лізі. U-19 буде грати. Завдання академії – не здавати позиції, вигравати і надалі. Конкретне завдання команди U-19 – мінімум фінал Юнацької Ліги УЄФА. Надзавдання – якщо ми її дійсно виграємо.

Ми лишаємо професійну команду, яка буде грати у Другій лізі. У нас залишиться 42 людини (гравці) 2007-2009 року народження. Ми підключаємо до цього процесу 6 гравців 2010 року. Ці дві команди будуть формувати цю обойму, яка дозволить U-19 стати чемпіоном наступного сезону, я маю таку надію. Ми задля цього докладемо максимум зусиль", – заявив Козловський.