Визначилася дата початку наступного сезону УПЛ

Олексій Мурзак — 22 квітня 2026, 21:16
Визначилася дата початку наступного сезону УПЛ

У середу. 22 квітня, відбулося онлайн-засідання представників клубів УПЛ, головною метою якого було визначитися з календарем сезону-2026/27.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, командам було запропоновано дві дати – 23 липня та 1 серпня.

За 23 липня проголосували Кривбас, Зоря, Верес, Епіцентр, Оболонь та Полтава.

Водночас за 1 серпня проголосували Шахтар, Динамо, ЛНЗ, Полісся, Металіст 1925, Колос, Карпати, Кудровка, Рух та Олександрія.

Таким чином, перевагу за голосами (10-6) здобув варіант з початком чемпіонату 1 серпня. Базова дата останнього, 16-го туру першого кола – 21 грудня. Відповідно друге коло почнеться 27-28 лютого, а базова дата закінчення сезону – 4 червня.

Напередодні було затверджено розклад матчів 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

