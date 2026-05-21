Шахтар поступився Колосу в останньому матчі у кар'єрі Степаненка

Олександр Булава — 21 травня 2026, 17:30
У середу, 21 травня, донецький Шахтар поступився ковалівському Колосу у межах 30 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

У першому таймі "гірники" володіли ініціативою у грі. Найреальніший шанс змарнували після удару Невертона у стійку. У відповідь Колос ледь не покарав суперника зі стандарту – Тахірі головою влучив у поперечину.

Друга половина розпочалась із гола Колоса. Свого домігся Тахірі, який головою ефектно замкнув подачу партнера.

Зазначимо, що на 61-й хвилині відбулась заміна півзахисника Колоса Тараса Степаненка, для якого це був останній матч у кар'єрі. Обидві команди створили коридор пошани, щоб попрощатися з легендою Шахтаря.

30 тур, 21 травня

Шахтар (Донецьк) – Колос (Ковалівка) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Тахірі

Шахтар завершив сезон на першій сходинці турнірної таблиці з 72 балами в активі, здобувши 22 перемоги, 6 нічиїх та 2 поразок. У Колоса 49 очок та п'ята сходинка.

