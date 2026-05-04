Шахтар за крок до чемпіонства, інтрига в боротьбі за срібло, феноменальна серія Карпат: підсумки 26 туру УПЛ

Завершився 26-й тур Української Прем'єр-ліги, який пройшов під знаком Класичного. Крім цього, Полісся включилося в боротьбу за друге місце, Верес врятував безнадійний матч, а Кривбас вкотре влаштував гольову феєрію.

"Чемпіон" у традиційному огляді підіб'є підсумки 26-го туру УПЛ.

П'ятниця, 1 травня

15:30. Полтава – Кривбас 3:3

Субота, 2 травня

13:00. Олександрія – Колос 0:3

15:30. Верес – Епіцентр 3:3

18:00. Карпати – ЛНЗ 0:0

Неділя, 3 травня

13:00. Оболонь – Кудрівка 1:1

15:30. Металіст 1925 – Полісся 0:1

18:00. Динамо – Шахтар 1:2

Понеділок, 4 травня

18:00. Рух – Зоря 1:2

Злива голів у матчі Полтава – Кривбас

Матчі за участю команди Патріка ван Леувена завжди викликають підвищений інтерес, адже ніколи не бувають нудними. Переглядаючи матчі Кривбасу, пригадується легендарний девіз збірної Бразилії: "Ви заб'єте нам скільки зможете, а ми – скільки захочемо".

Гольовою зливою розпочалася гра в Кропивницькому, де за 16 хвилин глядачі побачили п'ять забитих м'ячів. Шкода, що яскраве видовище зіпсували північні сусіди, через яких доводилося зупиняти гру. Наприкінці зустрічі Кривбас зумів вирвати нічию та був за крок від перемоги. Лише після перегляду ВАР арбітр скасував гол Вілівальда, викликавши гнів головного тренера криворіжців.

Варто віддати належне Полтаві, яка практично втратила шанси залишитися в УПЛ, але в кожній грі бореться до кінця.

Відеоогляд матчу Полтава – Кривбас

Колос принизив віцечемпіона

Срібний призер минулого чемпіонату готується до пониження в класі. Домашня гра проти Колоса довела, що "містянам" не вдасться врятувати сезон.

Команда Руслана Костишина на куражі перемогла Олександрію, забивши три "сухі" голи. Ковалівці впритул наблизилися до топ-5, а підопічним Володимира Шарана залишається сподіватися лише на диво.

Відеоогляд матчу Олександрія – Колос

Епіцентр копіює Кривбас

Одразу два матчі туру завершилися з однаковим рахунком – 3:3. Після поєдинку в Кропивницькому гольову феєрію влаштували Верес та Епіцентр. Сценарій зустрічі був практично ідентичний, за винятком того, що у Рівному саме господарі поля забили останній м'яч.

Загалом, гра Епіцентра нагадує Кривбас – команда багато забиває, але захисні редути не відзначаються надійністю. У команді Сергія Нагорняка варто виокремити 21-річного форварда Вадима Сидуна, який оформив дубль. Вихованець Карпат, на рахунку якого 6 голів у чемпіонаті, виграв конкуренцію у досвідчених Владислава Супряги та Андрія Борячука.

Щодо Вереса, то на наступний сезон рівненським "вовкам" варто підсилити склад, адже за таких результатів команда ризикуватиме вилетіти.

Відеоогляд матчу Верес – Епіцентр

Рекордна "суха" серія Карпат

Один із центральних матчів туру між Карпатами та ЛНЗ не визначив переможця. Львів'яни упродовж семи поєдинків зберігають ворота "на замку". Востаннє "зелено-білі" пропускали 6 березня у грі проти Кудрівки (1:1), після якої Фран Фернандес ледве втримався у тренерському кріслі.

У другому таймі поєдинку у Львові гості отримали право на одинадцятиметровий, який взявся виконувати Артур Микитишин. Проте на заваді став 19-річний голкіпер "левів" Назар Домчак, який взяв четвертий поспіль пенальті. Недаремно юний талант потрапив на олівець провідних українських та європейських клубів.

ЛНЗ остаточно вибув з чемпіонської гонки. Ба більше, "фіолетові" ризикують залишитися без "срібла", адже позаду їх підпирає Полісся.

Відеоогляд матчу Карпати – ЛНЗ

Кудрівка вирвала нічию в Оболоні та залишилася без тренера

Лише переможний результат міг влаштувати Оболонь і Кудрівку в очному протистоянні. Ближчими до здобуття трьох балів були "пивовари". Усі зусилля киян перекреслив гол Богдана Викляка, який вдало вийшов на заміну.

Після матчу на "Оболонь Арені" обидві команди довели свої безвиграшні серії до 8 поєдинків. Керівництво Кудрівки зробило кадрові висновки з весняної частини чемпіонату, відправивши у відставку головного тренера Василя Баранова.

Відеоогляд матчу Оболонь – Кудрівка

Полісся перемогло Металіст 1925 та кинуло виклик ЛНЗ

Матчем за шість очок стала зустріч у Житомирі між Металістом 1925 та Поліссям. Стратегічну перемогу в номінально гостьовому поєдинку здобули "вовки" завдяки голу орендованого в Динамо Максима Брагару.

Руслан Ротань претендує на здобуття другого "срібла" в тренерській кар'єрі, а Полісся – на дебютну медаль УПЛ. Натомість харків'янам доведеться відкласти боротьбу за подіум до наступного сезону.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Полісся

Шахтар переміг у Класичному, позбавивши Динамо нагород

Перед матчем у Києві головний тренер "гірників" мав дилему: виставити основний склад і ризикувати єврокубками чи дати шанс резервістам. Арда Туран обрав другий варіант і не помилився.

Навіть пропущений гол від Матвія Пономаренка не знітив донеччан. У другому таймі Шахтар завдяки голам Лукаса Феррейри та Лассіни Траоре здобув перемогу над принциповим суперником.

Чинний чемпіон склав свої повноваження. Ба більше, молода команда Ігоря Костюка ризикує залишитися без нагород, адже відстань до третього місця збільшилася до п'яти балів.

Відеоогляд матчу Динамо – Шахтар

Зоря з камбеком обіграла Рух

Підопічні Івана Федика були близькими до міні-сенсації. "Жовто-чорні" дали бій фавориту, повівши в рахунку після голу Ігора Невеса.

Футболісти Зорі довго шукали ключі до воріт голкіпера львів'ян Юрія Герети. Лише після необов'язкової помилки в центрі поля Деян Попара зрівняв рахунок. А за п'ять хвилин до завершення основного часу головний бомбардир луганців Пилип Будківський поставив крапку в матчі.

Попереду Рух очікують матчі з прямими конкурентами за виживання, в яких визначиться доля команди.

Відеоогляд матчу Рух – Зоря

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

26-й тур виявився доволі результативним, хоча й не перевершив кількість голів у попередньому.

Не підвели Матвій Пономаренко та Пилип Будківський, які синхронно поповнили бомбардирський рахунок. Найближчі конкуренти лідерів снайперських перегонів "мовчали", і лише форвард Кривбасу Парако забив свій 8-й гол у чемпіонаті.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 (14 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 11 (24)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 10 (24)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (26)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 8 (22)

Проспер Обах (Рух, Шахтар) – 8 (22)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 8 (23)

Олексій Гуцуляк (Полісся) – 8 (23)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (24)

Парако (Кривбас) – 8 (25)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (26)

Турнірне положення команд

Шахтар відірвався від ЛНЗ на 10 очок. Вже у наступному турі "гірники" можуть оформити чемпіонство.

До мінімуму скоротилася відстань між другою та третьою командами. Саме ЛНЗ та Полісся розіграють два інші комплекти нагород першості.

Внизу таблиці без змін – Полтава і Олександрія готуються до пониження в класі, а Рух і Кудрівка до перехідних матчів.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Наступний 27-й тур чемпіонату України стартує 8 травня трьома матчами. У першому з них зустрінуться Карпати і Кривбас.

Центральний матч туру зіграють ЛНЗ і Динамо. Ця гра запланована на 9 травня. На десерт організатори турніру залишили поєдинок Шахтаря проти Полтави.