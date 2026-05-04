Динамо продовжить контракт з ветераном

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У міжсезоння президент Динамо Ігор Суркіс провів розмову з досвідченим футболістом щодо можливого продовження контракту щонайменше на один сезон.

Зазначається, що 33-річний універсал дійсно зацікавив донецький Шахтар і поділився з цим із керівництвом київського клубу. Після чого сторони обговорили перспективи майбутньої співпраці, яка продовжиться ще на сезон.

Нагадаємо, що Караваєв захищає кольори Динамо з літа 2019 року. Чинна угода між клубом та гравцем спливає наприкінці сезону.

Напередодні Шахтар переміг Динамо (2:1) у матчі чемпіонаті України. За чотири тури до завершення чемпіонату "біло-сині" посідають четверте місце в турнірній таблиці. Кияни відстають від третього Полісся на п'ять очок.