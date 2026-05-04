Мілевський – про Класичне Динамо – Шахтар: Вони просто приїхали до Києва і закрили гру

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився думкою щодо українського Класичного, у якому київське Динамо програло вдома донецькому Шахтарю.

Його цитує Sport-Express.

Поєдинок закінчився перемогою "гірників" 2:1.

Екснападник киян відзначив, що команда Арди Турана приїхала у столицю та вчергове продемонструвала, що не просто так виступає у півфіналі Ліги конференцій.

"Буду небагатослівним. Як би я не ставився до свого рідного, улюбленого клубу – я обожнюю все, що пов'язано з Динамо, але Шахтар сьогодні (3 травня – прим. ред.) показав рівень. Неважливо, яка там логістика, скільки переїздів чи в яких країнах ти граєш. Вони просто приїхали до Києва і закрили гру – 2:1. У "гірників" ще й ротація була, проте вони грали впевнено. Це просто показує, що люди не просто так виступають у півфіналі Ліги конференцій", – сказав Мілевський.

Відзначимо, що Шахтар у першому півфінальному матчі ЛК-2025/26 програв англійському Крістал Пелес 1:3. Друга зустріч запланована на 7 травня (о 22:00 за київським часом).

"Гірники" завдяки перемозі над киянами ще більше закріпилися на вершині таблиці УПЛ. Тепер в активі підопічних Турана 63 бали, а відрив від найближчого переслідувача, яким є черкаський ЛНЗ, складає вже 10 очок.

Натомість Динамо залишилося при своєму – четверта сходинка та 47 пунктів. Відставання від третього житомирського Полісся після цього туру складає вже 5 балів.

У наступному турі УПЛ кияни гостюватимуть на полі ЛНЗ (9 травня о 15:30), а донеччани зіграють на виїзді проти Полтави (10 травня о 15:30).

