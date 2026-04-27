Матч року в Кривому Розі, розгром у львівському дербі, Шахтар за крок від титулу: підсумки 25 туру УПЛ

25-й тур Української Прем'єр-ліги став найрезультативнішим у сезоні 2025/26. У восьми матчах було забито 30 м'ячів. Один з поєдинків переписав історію елітного дивізіону, оновивши одразу кілька рекордів.

"Чемпіон" у традиційному огляді підіб'є підсумки 25-го туру УПЛ.

П'ятниця, 24 квітня

Субота, 25 квітня

Неділя, 26 квітня

Понеділок, 27 квітня

Полтава полоскотала нерви Колосу

Президент Колоса Андрій Засуха поставив команді завдання перемагати в кожному матчі та завершити чемпіонат у верхній частині турнірної таблиці. У поєдинку з Полтавою ковалівці повинні були впевнено брати три бали.

Однак підопічні Руслана Костишина ледве не втратили очки з головним аутсайдером УПЛ. До 70-ї хвилини матчу рахунок на табло був рівним. Лише наприкінці зустрічі розігрався косоварський легіонер "хліборобів" Ардіт Тахірі, який забив дебютний гол в УПЛ та зробив результативну передачу на Антона Салабая. Завдяки цій перемозі Колос піднявся на 6-те місце, впритул наблизившись до топ-5.

Відеоогляд матчу Колос – Полтава

Карпати познущалися з Руха у львівському дербі

Варто констатувати, що від галицького протистояння двох колективів залишилася лише вивіска. За нинішніх обставин Рух не може скласти конкуренцію головній команді міста Лева.

Команда Франа Фернандеса здобула легку перемогу над колись принциповим суперником. Прикметно, що серед авторів трьох голів немає гравців, які восени ще грали за Рух.

Відеоогляд матчу Рух – Карпати

Футбольний трилер з рекордами Мендоси і УПЛ

Поєдинок у Кривому Розі ще довго згадуватимуть українські вболівальники. Феєричний поєдинок з несподіваною розв'язкою цілком претендує на звання "Матч року".

Після покеру Мендози, який увійшов в історію Динамо, здавалося, що переможець уже визначений. Проте шалений камбек динамівців у другому таймі, родзинкою якого став дубль Андрія Ярмоленка, став справжньою окрасою епічної битви в Кривому Розі.

Звичайно, дещо шкода симпатичну команду Патріка ван Леувена, яка грає в романтичний атакувальний футбол. Проте без надійного захисту Кривбасу складно претендувати на високі місця, навіть маючи в команді такого бомбардира, як Мендоза.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо

ЛНЗ втратив перемогу в матчі з Металістом 1925

Перед звітним туром Шахтар зумів збільшити відрив від ЛНЗ у чемпіонській гонці завдяки перемозі в перенесеному матчі проти Зорі (2:1). У поєдинку з Металістом 1925 команді Віталія Пономарьова необхідно було обов'язково перемагати, щоб зберегти шанси на "золото" УПЛ.

Гол Рябова на початку першого тайму мав принести бажаний результат "фіолетовим". Все перекреслив вихід на заміну форварда "жовто-синіх" Петера Ітодо, який вирвав нічию для своєї команди.

Тепер головне завдання черкасців – зберегти другу сходинку, адже Полісся наступає їм на п'яти.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Металіст 1925

Шахтар йде до чемпіонства, а Полісся бореться за перші медалі

Донецький Шахтар скористався осічкою ЛНЗ та відірвався від найближчих переслідувачів. Лише за фантастичного сценарію "гірники" не зможуть здобути чемпіонство.

У поєдинку з Кудрівкою Арда Туран провів велику ротацію складу, надавши змогу резервістам проявити себе. Втім, навіть резервним складом донеччани впевнено перемогли дебютанта УПЛ.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Шахтар

Житомирське Полісся на класі перемогло Оболонь. Героєм матчу став захисник Едуард Сарапій, який оформив дубль. Наразі команда Руслана Ротаня ще не гарантувала медальний комплект, який стане першим в історії клубу. Календар останніх матчів цілком прийнятний для виконання завдання на сезон.

Відеоогляд матчу Полісся – Оболонь

Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий

Саме цим крилатим висловом Володимир Шаран оцінив стан своєї команди після матчу з Епіцентром. І дійсно, перед поєдинком фаворитом протистояння був саме дебютант ліги, а не чинний віцечемпіон України.

Однак перебіг матчу продемонстрував, що "містяни" ще поборються за місце в елітному дивізіоні. Принаймні у бійцівських якостях гравцям Олександрії не відмовиш. До завершення чемпіонату залишається зіграти 5 турів, в яких підопічним Шарана потрібно набрати бодай 8 очок, щоб випередити безнадійний Рух.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Олександрія

Зоря і Верес можуть готуватися до наступного сезону

Поєдинок між Зорею та Вересом закривав програму 25-го туру УПЛ. Обидві команди наразі замикають топ-10 та фактично втратили мотивацію на сезон. Виліт з УПЛ їм не загрожує, а боротися за високі місця вже пізно.

Команди цілком можуть награвати склад з прицілом на наступний сезон. А щодо мотивації, то її частково міг би вирішити призовий пул, який би розподілявся по завершенні чемпіонату відповідно до зайнятого місця в турнірній таблиці. Однак це питання в компетенції організаторів змагань та їх учасників.

Відеоогляд матчу Зоря – Верес

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Матвій Пономаренко завдяки голу в матчі з Кривбасом зумів вирватися вперед у бомбардирській гонці. Однак у 20-річного форварда з'явився ще один конкурент, окрім Пилипа Будківського. Ним став вінгер криворіжців Глейкер Мендоза, який завдяки покеру у ворота Динамо одразу опинився у трійці кращих снайперів чемпіонату.

Також варто відзначити Проспера Обоха, який забив прем'єрний гол за Шахтар у перенесеній грі із Зорею, та форварда Металіста 1925 Петера Ітодо, який навесні забив вже 6 м'ячів.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 11 (13 матчів)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 10 (23)

Пилип Будківський (Зоря) – 10 (23)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (25)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 8 (21)

Проспер Обох (Рух, Шахтар) – 8 (21)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 8 (22)

Олексій Гуцуляк (Полісся) – 8 (22)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (23)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (25)

Турнірне положення команд

Шахтар з відривом у вісім очок від ЛНЗ несеться до 16-го чемпіонства. Динамо піднялося на четверту сходинку, випередивши Металіст 1925 на два бали.

Досі не вирішили завдання збереження прописки Оболонь і Епіцентр, яким потрібно добирати очки у наступних поєдинках.

Standings provided by Sofascore

Наступний 26-й тур стартує 1 травня матчем Полтава – Кривбас. Центральним поєдинком стане українське класико Шахтар – Динамо. Також цікавими обіцяють бути поєдинки Карпати – ЛНЗ та Металіст 1925 – Полісся.