Французький клуб націлився на голкіпера Карпат Домчака – журналіст

Молодий голкіпер львівських Карпат Назар Домчак привернув до себе увагу французького клубу Лілль.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

За словами представника ЗМІ, багато команд цікавляться 18-річним воротарем "зелено-білих", який проводить феноменальний сезон-2025/26.

"Я вважаю, що Домчак у цьому сезоні – другий воротар у чемпіонаті України. У Карпат є цілком конкретна пропозиція щодо купівлі Назара від французького Лілля. Думаю, що у них ще буде багато пропозицій щодо молодого голкіпера, і я впевнений, що львівський клуб зможе продати його за солідні гроші", – сказав Звєров.

Домчак виступає за першу команду "левів" із літа 2025-го. Відтоді провів у футболці головної команди Карпат 23 матчі, у яких пропустив 23 голи та у 12 іграх відіграв на нуль.

За даними Transfermarkt, чинний контракт 18-річного воротаря з львівським клубом розрахований до кінця 2029 року, а його вартість оцінюється у 700 тисяч євро.

Також у ЗМІ спливала інформація, що італійський Лечче пропонує за Домчака 4 мільйони євро.

Додамо, що талановитий голкіпер робить великий внесок у результати Карпат в поточному сезоні-2025/26. Команда Франа Фернандеса із 33 очками посідає 8-ме місце у турнірній таблиці УПЛ, не програючи вже у 6-ти матчах поспіль.

У попередній грі проти Епіцентра "леви" перервали свою переможну серію, яка тривала вже 4 зустрічі (нічия 0:0).