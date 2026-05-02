Колос на виїзді розгромив Олександрію в 26 турі УПЛ

Колос у матчі 26 туру УПЛ на виїзді здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0 над Олександрією. Поєдинок розпочався ще о 13:00, проте надовго призупинявся через повітряну тривогу.

Колос вирішив долю матчу ще у першому таймі, забивши два голи у ворота господарів. Наприкінці другого тайму Даниїл Хрипчук, щойно вийшовши на заміну, довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 2 травня

Олександрія – Колос – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Денісенко, 0:2 – 40 Демченко, 0:3 – 96 Хрипчук

Олександрія: Долгий, Жонатан (Цара 46), Огарков, Боль (Прокопенко 46), Феррейра Кампос, Бутко (86 Родрігес), Мішньов (Амарал 46), Булеца, Ващенко, Яде (Туаті 63), Кастільйо

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік, Еліас, Салабай, Демченко (85 Хрипчук), Денісенко (72 Ррапай), Кане (72 Гусол), Тахірі (85 Захарків)

Попередження: 43 Козік, 43 Кастільйо, 43 Салабай

Нагадаємо, раніше матч між Вересом і Епіцентром завершився бойовою нічиєю 3:3.