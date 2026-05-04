Саленко оцінив справедливість поразки Динамо від Шахтаря

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко висловився про поразку "біло-синіх" від Шахтаря (1:2) в центральному матчі 26 туру УПЛ.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт розповів, чи справедливим вважає підсумковий результат та назвав основний чинник, завдяки якому "гірники" тріумфували.

"Думаю, так. Киян не вистачило на весь матч. Коли у "гірників" почали виходити свіжі футболісти, це посилило їхню гру, про Динамо я цього сказати не можу. Багато розмов було про подорожі команди Арда Турана та їхню втому, але це не завадило гостям виглядати не гірше за суперника та перемогти. Чому так? Це питання потрібно адресувати керівництву клубу та головному тренеру, чому команда елементарно не змогла перебігати опонента. У мій час футболісти Динамо завжди славилися чудовим фізичним та функціональним станом. І якщо не виходило обігравати суперника за ігровими якостями, ми його брали за рахунок витривалості", – сказав Саленко.

Екснападник додав, що киянам треба терміново налагодити гру в обороні. Він не вірить, що підопічні Костюка зможуть фінішувати у трійці призерів, тому Кубок України залишається єдиним шансом врятувати сезон.

"Я вже не раз наголошував, що до п'єдесталу кияни не дотягнуть. Єдиний порятунок – це перемога у Кубку України, щоб можна було потрапити до єврокубків", – резюмував фахівець.

Зазначимо, що кияни після поразки втратили математичні шанси на чемпіонство. Від третього ж місця за чотири тури до завершення УПЛ вони відстають на п'ять очок.

Нагадаємо, що у фіналу Кубку України Динамо зіграє з Черніговом. Матч за трофей відбудеться 20 травня у Львові.