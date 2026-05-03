Кудрівка у компенсований час вирвала нічию у поєдинку з Оболонню у 26 турі УПЛ

Недільну програму 26-го туру УПЛ відкрив поєдинок у Києві, де зустрічалися місцева Оболонь та Кудрівка.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 23-й хвилині. Вінгер Оболоні Мединський завершив прохід лівим флангом навісом у штрафний майданчик. Захисники Кудрівки відбилися, але м'яч потрапив до Полегенька, який розкішним дальнім ударом поцілив у ворота.

Воротар Кудрівки Антон Яшков був дезорієнтований рикошетом та не зміг відбити удар.

На початку другого тайму м'яч вдруге опинився у воротах команди з Чернігівщини, проте арбітр скасував гол Устименка, зафіксувавши офсайд.

Наприкінці поєдинку Кудрівка зуміла зрівняти рахунок та вирвати нічию. На другій компенсованій хвилині відзначився Векляк.

Чемпіонат України – УПЛ26 тур, 3 травня

Оболонь – Кудрівка – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Полегенько, 1:1 – 90+2 Векляк

Попередження: Устименко, 46, Мороз, 54, Жовтенко, 59 – Гусєв, 39, Потімков, 46

Оболонь: Марченко, Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Третьяков (Кулаковський, 86), Мороз, Чех (Черненко, 86), Мединський (Бичек, 64), Суханов (Шевченко, 72), Устименко (Теслюк, 72)

Яшков, Фарина, Коллахуазо, Потімков, Гусєв, Адеоє (Векляк, 66), Бєляєв (Морозко, 42), Сторчоус, Овусу (Лєгостаєв, 66), Глущенко (Кая, 79), Козак (Світюха, 66)

У турнірній таблиці Оболонь займає 11-те місце, маючи в активі 27 очок. Кубрівка відстає від "пивоварів" на 5 залікових пунктів та перебуває у зоні перехідних матчів на 13-й сходинц

Нагадаємо, що у суботу відбулися три матчі 26-го туру УПЛ: Верес зіграв бойову нічию з Епіцентром, Колос на виїзді розгромив Олександрію, а Карпати відібрали очки в ЛНЗ.