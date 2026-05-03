Кудрівка у компенсований час вирвала нічию у поєдинку з Оболонню у 26 турі УПЛ
Недільну програму 26-го туру УПЛ відкрив поєдинок у Києві, де зустрічалися місцева Оболонь та Кудрівка.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Рахунок у зустрічі було відкрито на 23-й хвилині. Вінгер Оболоні Мединський завершив прохід лівим флангом навісом у штрафний майданчик. Захисники Кудрівки відбилися, але м'яч потрапив до Полегенька, який розкішним дальнім ударом поцілив у ворота.
Воротар Кудрівки Антон Яшков був дезорієнтований рикошетом та не зміг відбити удар.
На початку другого тайму м'яч вдруге опинився у воротах команди з Чернігівщини, проте арбітр скасував гол Устименка, зафіксувавши офсайд.
Наприкінці поєдинку Кудрівка зуміла зрівняти рахунок та вирвати нічию. На другій компенсованій хвилині відзначився Векляк.
Чемпіонат України – УПЛ26 тур, 3 травня
Оболонь – Кудрівка – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Полегенько, 1:1 – 90+2 Векляк
Попередження: Устименко, 46, Мороз, 54, Жовтенко, 59 – Гусєв, 39, Потімков, 46
- Оболонь: Марченко, Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Третьяков (Кулаковський, 86), Мороз, Чех (Черненко, 86), Мединський (Бичек, 64), Суханов (Шевченко, 72), Устименко (Теслюк, 72)
- Кудрівка: Яшков, Фарина, Коллахуазо, Потімков, Гусєв, Адеоє (Векляк, 66), Бєляєв (Морозко, 42), Сторчоус, Овусу (Лєгостаєв, 66), Глущенко (Кая, 79), Козак (Світюха, 66)
У турнірній таблиці Оболонь займає 11-те місце, маючи в активі 27 очок. Кубрівка відстає від "пивоварів" на 5 залікових пунктів та перебуває у зоні перехідних матчів на 13-й сходинц
Нагадаємо, що у суботу відбулися три матчі 26-го туру УПЛ: Верес зіграв бойову нічию з Епіцентром, Колос на виїзді розгромив Олександрію, а Карпати відібрали очки в ЛНЗ.